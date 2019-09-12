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    Каррера: «Глушаков провел отличный сезон, тащил «Спартак». Я сказал руководству, чтобы ему продлили контракт. Но потом что-то сломалось»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не знает, почему испортились отношения с экс-капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.

    — Конфликт с Глушаковым был?

    — С моей стороны — нет. Единственное, в чем я перед ним виноват, это то, что не всегда ставил его в стартовый состав. Я никогда не говорил ему чего-то особенного. Не знаю, почему он встал против меня. Помню, в первый день назначения меня тренером команды он сказал мне: «Был только один тренер, который попробовал меня не ставить в состав».

    — Как вы отреагировали на эти слова?

    — Глушаков провел отличный чемпионский сезон, тащил «Спартак». Я сказал руководству, чтобы ему продлили контракт. Но потом что-то сломалось, но я не знаю, по каким причинам!

    — Может, причина была в том, что не смогли поделить золотые медали?

    — Может, каждый хотел заслугу. Это неправильно, потому что заслуга принадлежит всей команде, начиная с ответственного за экипировку и заканчивая президентом. Когда начинаешь думать, что победа была благодаря одному человеку, что-то начинает ломаться.

    Второй сезон мы начали не очень хорошо — были определенные ситуации, где была боль в животе у кого-то. Это длилось до тех пор, пока в Тарасовку не приехали болельщики после матча с «Тосно». В раздевалке я сказал, что, если проблема во мне, пусть игроки идут к президенту и просят сменить тренера. Через пять минут об этом знали все. Мне это непонятно. Приехали болельщики, поговорили с командой и со мной.

    Болельщики меня поддерживали. С того момента команда поменяла свой подход к делу, и мы провели 18 матчей без поражений. Это был практически идеальный чемпионат до матча с «Уралом». Та неделя была решающей. Там сгорели все наши амбиции — мы не дошли до финала Кубка и не поборолись за чемпионство. В тот момент вернулась та боль в животе, что была в начале сезона, – сказал Каррера в прямом эфире трансляции в группе Sport24 во «ВКонтакте».

    Ранее Каррера сказал, что не придал особого значения интервью хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова.

    • Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Незадолго до увольнения итальянский тренер поссорился с Глушаковым и отправил его в дубль.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14345

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Тема эта реально поднадоела!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17604

      VVM1964 1 час назад

      Глушакова во многом использовали , как марионетку , но не будь он по своей сути гнилым , использовать не получилось бы . " Да воздастся каждому по делам его " .

      2
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      Рейтинг: +20621

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Смысл такой: в общем, я к провалам отношения не имею, это игроки жаловались на боль в животе, к Глушаку я относился очень хорошо и не обижался на него, просто перевел его в дубль с глаз долой.

      0
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      Рейтинг: +754

      Киркинитидец 1 час назад

      может в бане что то не так пошло?

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