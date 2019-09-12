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    Каррера: «Я никогда не приводил игроков для того, чтобы Трабукки и Гурцкая зарабатывали на них»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова о том, что московский клуб стал «яблоней, в которую залезли черви».

    «Гурцкая и Трабукки не являются моими агентами, они мои друзья, которые помогали мне. Они рассказывали про игроков российского чемпионата, я знакомился с ними через них. Когда я общался с президентом, я делал это через Трабукки, так как Марко говорит и по-русски, и по-итальянски. Это было мне на руку.

    Они делали свою работу, и я никогда не приводил игроков для того, чтобы Трабукки и Гурцкая зарабатывали на них. Я просил игроков у руководства, и если Федун, Измайлов или Родионов доверяли трансферы посредникам, я не в курсе. Одолжений никому я не делал.

    Петкович — это мой выбор. На тот сезон мы искали правого защитника и те три варианта, которые предложило руководство, мне не понравились. Тогда один знакомый агент прислал мне смс: «Смотри, есть такой игрок. Его можно взять бесплатно». Я посмотрел нарезку и мне показалось, что он добротный игрок. Но прежде всего, он был бесплатным. Пообщался с руководством, а кто был посредником — я не знаю», – сказал Каррера.

    Каррера также заявил, что у него с Глушаковым «никакого конфликта не было».

    • Глушаков в интервью рассказал о работе Карреры в «Спартаке», об отношениях с Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и своей супругой, и о переговорах с другими клубами.
    • Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.
    • Незадолго до увольнения итальянский тренер поссорился с Глушаковым и отправил его в дубль.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20621

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Вот так была поставлена селекционная работа в Спартаке при Измайлове, Родионове и Каррере.

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      Рейтинг: +17

      Valeron2790 2 часа назад

      Вот что отделяет настоящего мужика(Каррера) от базарного п.е.д.и.к.а (глушак)

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