Каррера: «Я никогда не приводил игроков для того, чтобы Трабукки и Гурцкая зарабатывали на них»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова хавбека «Ахмата» Дениса Глушакова о том, что московский клуб стал «яблоней, в которую залезли черви».

«Гурцкая и Трабукки не являются моими агентами, они мои друзья, которые помогали мне. Они рассказывали про игроков российского чемпионата, я знакомился с ними через них. Когда я общался с президентом, я делал это через Трабукки, так как Марко говорит и по-русски, и по-итальянски. Это было мне на руку.

Они делали свою работу, и я никогда не приводил игроков для того, чтобы Трабукки и Гурцкая зарабатывали на них. Я просил игроков у руководства, и если Федун, Измайлов или Родионов доверяли трансферы посредникам, я не в курсе. Одолжений никому я не делал.

Петкович — это мой выбор. На тот сезон мы искали правого защитника и те три варианта, которые предложило руководство, мне не понравились. Тогда один знакомый агент прислал мне смс: «Смотри, есть такой игрок. Его можно взять бесплатно». Я посмотрел нарезку и мне показалось, что он добротный игрок. Но прежде всего, он был бесплатным. Пообщался с руководством, а кто был посредником — я не знаю», – сказал Каррера.

Каррера также заявил, что у него с Глушаковым «никакого конфликта не было».