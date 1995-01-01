Бабаев – о сорвавшемся переходе Джанаева: «Не самую последнюю роль в этой истории сыграла реакция болельщиков»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему в июле сорвалось подписание контракта с вратарем Сосланом Джанаевым.

«Да, он приезжал в Ватутинки. Не буду скрывать, что не самую последнюю роль в этой истории сыграла реакция болельщиков. Всe дело в том, что он бывший спартаковец. Хотя, на мой взгляд, наши фанаты чересчур эмоционально воспринимают эту клубную принадлежность в данной ситуации. В случае с Сосланом я, честно говоря, в последнюю очередь думал о том, что он играл в «Спартаке». По воле судьбы даже ошибался в дерби с нами, наш воспитанник. Было удивлением, но мне рассказывали, что реакция негативная.

Не хотелось, чтобы происходило то, что было, когда приходили Виктор Савельевич Онопко, Сергей Овчинников. Сейчас всe подуспокоилось, но это члены тренерского штаба. А когда это футболист, пусть и запасной вратарь, не стоит недооценивать эту проблему. Правы ли наши болельщики – вопрос другой. Но мы не могли не признавать, что проблема будет. Это был не единственный фактор, но один из существенных.

Каждый случай индивидуален. Футболист может провести в «Спартаке» сезон или два. Конкретно по Сослану рассказывали какие-то истории. Кто-то кого-то обидел, кто-то на кого-то косо посмотрел, бросил неосторожную фразу в интервью. Болельщики это запомнили. У нас этого и в мыслях не было: воспитанник ЦСКА, за «Спартак» сыграл не так много. К тому же, опять-таки, не в обиду Сослану замечу, что он «армейцев» больше радовал, чем расстраивал. И вдруг такая резкая и принципиальная позиция.

Не считаю, что в каждой подобной ситуации клуб должен руководствоваться мнением болельщиков. Тогда уж надо проводить референдум. Болельщиков миллионы, хоть и на стадион приходит стабильная группа. Значит, надо узнать мнение всех. Ясно, что до такого доходить не будем, но это не означает, что впредь, даже если эта группа болельщиков будет против абстрактного Гончаренко или Слуцкого, мы станем что-то менять. Но в ситуации с Джанаевым, просчитав всe, решили, что не стоит обострять», – сказал Бабаев.