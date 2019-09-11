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    Перес: «Реалу» не продают Погба и Мбаппе»

    Президент«Реала» Флорентино Перес рассказал о попытках заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    «Они не продают нам Погба. То же самое было несколько лет назад и с Робертом Левандовски. С Мбаппе та же ситуация. Конечно, француз нам нравится. Но что делать – «ПСЖ» не желает его продавать», – отметил Перес.

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3329

      dinar7777dinar 36 минут назад

      Погба того не стоит . А пот мбаппе усилит любой клуб .

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