Перес: «Реалу» не продают Погба и Мбаппе»

Погба того не стоит . А пот мбаппе усилит любой клуб .
Президент«Реала» Флорентино Перес рассказал о попытках заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Они не продают нам Погба. То же самое было несколько лет назад и с Робертом Левандовски. С Мбаппе та же ситуация. Конечно, француз нам нравится. Но что делать – «ПСЖ» не желает его продавать», – отметил Перес.
- Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов обменять Погба на полузащитника «Реала» Тони Крооса.
- По информации Sport.es, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал».