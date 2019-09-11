El Chiringuito: «Манчестер Юнайтед» хочет обменять Погба на Крооса

Стали известны новые подробности возможного перехода полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал».

По информации источника, помимо неопределенной денежной компенсации, манкунианцы просят включить в сделку хавбека мадридцев Тони Крооса. Кроме того, руководство «Манчестер Юнайтед» готово рассмотреть и другие варианты обмена на игроков «Реала» с доплатой со стороны испанского гранда.