Bild: третий еврокубковый турнир УЕФА назовут Лигой конференций

Стало известно вероятное название третьего еврокубкового турнира под эгидой УЕФА.

Его назовут Лига конференций, а первый розыгрыш стартует с сезона-2021/22, пишет 90min со ссылкой на Bild.

Формат проведения Лиги конференций будет похож на формат Лиги чемпионов. 32 команды разобьют на восемь групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций.

Команды, занявшие вторые места, будут играть с третьими командами из группового этапа Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференции напрямую выйдет в розыгрыш Лиги Европы следующего сезона.

В 2018 году стало известно, что УЕФА планирует создать третий еврокубок.

УЕФА также планировала сократить количество участников Лиги Европы с 48 до 32 команд.

УЕФА запустит новый еврокубок. К нему есть вопросы