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    Bild: третий еврокубковый турнир УЕФА назовут Лигой конференций

    Стало известно вероятное название третьего еврокубкового турнира под эгидой УЕФА.

    Его назовут Лига конференций, а первый розыгрыш стартует с сезона-2021/22, пишет 90min со ссылкой на Bild.

    Формат проведения Лиги конференций будет похож на формат Лиги чемпионов. 32 команды разобьют на восемь групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций.

    Команды, занявшие вторые места, будут играть с третьими командами из группового этапа Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференции напрямую выйдет в розыгрыш Лиги Европы следующего сезона.

    • В 2018 году стало известно, что УЕФА планирует создать третий еврокубок.
    • УЕФА также планировала сократить количество участников Лиги Европы с 48 до 32 команд.

    УЕФА запустит новый еврокубок. К нему есть вопросы

    Источник: Bild

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    Сегодня, 18:47
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