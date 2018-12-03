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    УЕФА запустит новый еврокубок. К нему есть вопросы


    3.6
    Голосов: 10
    03.12.2018 13:16
    Он еще не стартовал, а уже смущает.

    За всю историю футбола УЕФА запускала немало турниров, а некоторые даже отменяла. Лига чемпионов разыгрывается до сих пор, Лига Европы (раньше был Кубок УЕФА) все еще существует. Был Кубок кубков, в котором выступали по одному представителю от каждой страны, входящей в УЕФА, но его расформировали в 1999 году. УЕФА так же поддерживал Кубок Интертото (в котором собирались команды, борющиеся за попадание в предварительный раунд Кубка УЕФА), но он прожил до 2008 года.

    Сейчас УЕФА утвердила создание нового еврокубка для команд. Турнир назвали UEL2, и название получилось таким же не стильным, как и сам формат. Задаем несколько важных вопросов, которые помогут понять суть соревнования.

    Зачем нужен новый турнир и чем он отличается от Лиги Европы?

    Складывается мнение, что новый турнир нужен для изменения формата Лиги Европы и поднятия ее авторитета. Через три сезона УЕФА планирует сократить количество групп в ЛЕ до 8 (соответственно, количество команд снизится с 40 до 32), чтобы увеличить конкуренцию за попадание в Лигу Европы.

    Новый турнир UEL2 (что за дурацкое название? Об этом будет отдельный пункт) будет сильно зависеть от Лиги Европы. Немного о структуре соревнования. В групповом этапе UEL2 выступят 32 команды (как и в ЛЧ), но только победители восьми групп автоматически попадут в 1/8 финала. Кроме того, команды, занявшие вторые места в квартетах, встретятся с клубами на третьих строчках в группах ЛЕ.

    У новой идеи практически нет различий между UEL2 и Лигой Европы. ЛЕ была создана на основе Кубка УЕФА, но цель оставалась одной и той же – увеличить доступность еврокубков менее посредственным командам и топам, которые провалили сезон, но должны играть в евросоревнованиях. По заявлению президента УЕФА Александера Чеферина, новый турнир позволит как можно большему числу клубов выступить в еврокубке. Самые явные андеграунды могут даже попасть в ЛЕ напрямую – для этого им нужно всего лишь победить в UEL2.

    Кто будет играть в этом турнире?

    В ЛЧ стабильно играют команды уровня «Реала», «Юве» и «Барс». В ЛЕ – «Вильярреала», «Эвертона». Иногда случаются моменты (как в прошлом сезоне), когда групповой этап Лиги чемпионов проваливает «Атлетико» и сваливается в турнир пониже. Или в АПЛ не очень удачно выступает «Арсенал» и начинает ЛЕ с группового этапа. За счет таких команд Лига Европы получает резкий апгрейд. Но это единичный случай, и смотреть в ЛЕ на «МЮ», «Челси» и «Арсенал» получается не всегда.

    Возьмем Лигу Европы этого сезона: там много середняков топовых европейских лиг и команд уровня «Карабаха», «АЕКа» из Ларнаки. То есть УЕФА уже собрал более-менее средние команды в одном еврокубке. В таком случае возникает вопрос: кто будет играть в UEL2? Из топ-5 лиг в групповой этап нового еврокубка пройдут команды, занявшие 6-7 места. Из остальных чемпионатов – клубы с 5 и 6 строчек. Пока что это вся информация, озвученная УЕФА. И, судя по ней, новый турнир примет середняков классных чемпионатов и лидеров посредственных лиг (к примеру, Дании, Норвегии, Израиля и так далее)

    Кому этот турнир будет интересен?

    В официальном заявлении президент организации Александер Чеферин сказал: «Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов».

    Кажется, что большим командам этот турнир будет совсем не интересен – для них существует Лига чемпионов и ЛЕ. Российские команды же встретятся с клубами из топ-5 лиг, но: а) «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» скорее всего будут выступать в ЛЧ и ЛЕ, а в UEL2 попадут команды, закончившие сезон РПЛ вне главной еврокубковой зоны; б) Среди команд из ведущих лиг не будет реальных грандов. То есть, к условному «Оренбургу» в гости может приехать «Хетафе» или «Эспаньол». Такой матч вряд ли соберет много просмотров не только в России, но и в Испании, где даже за посредственные клубы болеют большие армии фанатов.

    Какова выгода для команд?

    Сколько получат команды, занявшие первое, второе и третье места? Будет ли этот турнир интересен ТВ-вещателям, и какой процент получат от этого клубы?

    На все эти вопросы УЕФА пообещала ответить в 2019 году. Пока что автоматическое попадание в групповой этап Лиги Европы за победу на UEL2 кажется слабой мотивацией.

    Почему UEL2

    UEL2 расшифровывается как UEFA Europa League-2, то есть Лига Европы-2. Почему такое не стильное название? Понятно, что это тестовый вариант (итоговый, как и логотип и все остальное оформление, УЕФА представит в 2019-м). Но, ребята из УЕФА, я придумал для вас парочку названий, ловите. Первое – Лига ассоциаций. Второе – Кубок наций. Третье – чемпионат европейских лиг.

    Пусть даже последнее звучит немного коряво, но это уже лучше, чем просто копировать название существующего турнира и добавлять к нему цифру.

    ***

    Пока не очень понятно, зачем УЕФА нужен турнир, в котором будут выступать слабые и не сильно раскрученные команды. С одной стороны, это позволит вовлечь в еврокубки больше команд. С другой стороны, он вводится для изменения формата Лиги Европы.

    Кажется, что идея слишком скучная, чтобы тратить на эти матчи свое время (тем более, игры будут проходить по четвергам – вряд ли кто-то захочет переключаться с Лиги Европы на встречи UEL2). С другой стороны, возможно, УЕФА добавит привлекательности новому турниру, когда ответит на все важные вопросы в 2019 году.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Уфа»
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 10
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +792

      JI e x a 5 декабря 2018, 01:13

      Слушайте, на Бомбардире уже прям добрая традиция, хаять все, что ни попадя. Лигу Наций унижали, как могли, а потом сами же писали статьи, что лига наций, оказывается, нормальная тема. Теперь вот опять, все не так придумал, Все плохо, а потом первые же будут писать, какая отличная идея))

      1
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      Рейтинг: +867

      sined1951 4 декабря 2018, 13:53

      Прежде, чем рассуждать, нужен такой турнир или не нужен, необходимо точно знать, окупятся ли затраты участия наших клубов в этом турнире. Вот Уфа провела приличное количество матчей в ЛЕ, но информации по финансовой части нет. Если это будет не выгодно по финансам, то и участвовать в таком турнире нет резона.

      0
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      Рейтинг: +10

      Слава13 4 декабря 2018, 12:53

      самые явные андеграунды? серьезно? может, хотя бы, андердоги?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 3 декабря 2018, 22:36

      "Бабло", одно "бабло" на уме у УЕФА.

      1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 3 декабря 2018, 20:59

      И сделайте ещё Лига Лузеров, для последний команды чемпионатов, они ведь тоже хотят в Евро кубках играть


      4
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      ...
      Рейтинг: +848

      АКМ-74У > Makaweli 11 сентября 2019, 19:21

      Хорошая идея, отличное название, не то, что предлагает Игорь Егоров.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 3 декабря 2018, 20:33

      У лиги Европы и кубка УЕФА разный формат был, в кубке УЕФА не было групповой стадии, и кубок УЕФА считался сложней, сейчас не думают о зрелище, а думают о деньгах!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 3 декабря 2018, 18:06

      Верните Лигу чемпионов как было, только чемпионы, кубок кубков тоже верните, пусть там играют победитель кубка своей страны, 1 мес ЛЧ, 2-4 мес ЛЕ, обладатель кубка КК!

      5
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 3 декабря 2018, 17:49

      лига наций не нужна,ЛЕ2 не нужна (это рабочее название,и смысла,к названию которое придумали просто чтобы можно было этот турнир хоть как то пока что называть,приставать нет никакого).
      всё нужно,пусть играют. возможно иногда будут игры типа оренбург-хетафе,которые будет интереснее смотреть,чем зенит-копенгаген,или мю-валенсия. поживём,увидим.
      да и для разработчиков симулятора фифа 21 или пес 21 наконец то будет причина поработать ))

      -1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > nice_taste 4 декабря 2018, 09:29

      Я тоже думаю, что это неплохо, турнир для 5,6 мест, например того же Рубина или Ростова, в Провинции и на среднюю команду из топ лиги пошли бы, Я из Самары, Крыльям и до этого далеко (хоть бы не вылетели) но надеюсь через пару сезонов например могли бы поиграть в таком турнире.

      3
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 3 декабря 2018, 17:47

      Хорошая задумка. Спартак возьмёт Еврокубок!

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > BigFanFCRV 3 декабря 2018, 20:45

      ну это вряд ли не европейская это команда

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      Рейтинг: +848

      АКМ-74У > BigFanFCRV 11 сентября 2019, 19:24

      Представь, какие клубы будут выступать в этом новом турнире от Англии, от Испании, от Германии... и успокойся ))

      0
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 3 декабря 2018, 17:44

      ну с непонятным форматом уже придумали Лигу наций. но матчи вроде пока неплохие выдают сборные..
      но на зачуханных середняков и тоже с хитровыделанным форматом уж точно мало кто соберется смотреть..

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