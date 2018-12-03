УЕФА запустит новый еврокубок. К нему есть вопросы

За всю историю футбола УЕФА запускала немало турниров, а некоторые даже отменяла. Лига чемпионов разыгрывается до сих пор, Лига Европы (раньше был Кубок УЕФА) все еще существует. Был Кубок кубков, в котором выступали по одному представителю от каждой страны, входящей в УЕФА, но его расформировали в 1999 году. УЕФА так же поддерживал Кубок Интертото (в котором собирались команды, борющиеся за попадание в предварительный раунд Кубка УЕФА), но он прожил до 2008 года.

Сейчас УЕФА утвердила создание нового еврокубка для команд. Турнир назвали UEL2, и название получилось таким же не стильным, как и сам формат. Задаем несколько важных вопросов, которые помогут понять суть соревнования.

Зачем нужен новый турнир и чем он отличается от Лиги Европы?

Складывается мнение, что новый турнир нужен для изменения формата Лиги Европы и поднятия ее авторитета. Через три сезона УЕФА планирует сократить количество групп в ЛЕ до 8 (соответственно, количество команд снизится с 40 до 32), чтобы увеличить конкуренцию за попадание в Лигу Европы.

Новый турнир UEL2 (что за дурацкое название? Об этом будет отдельный пункт) будет сильно зависеть от Лиги Европы. Немного о структуре соревнования. В групповом этапе UEL2 выступят 32 команды (как и в ЛЧ), но только победители восьми групп автоматически попадут в 1/8 финала. Кроме того, команды, занявшие вторые места в квартетах, встретятся с клубами на третьих строчках в группах ЛЕ.

У новой идеи практически нет различий между UEL2 и Лигой Европы. ЛЕ была создана на основе Кубка УЕФА, но цель оставалась одной и той же – увеличить доступность еврокубков менее посредственным командам и топам, которые провалили сезон, но должны играть в евросоревнованиях. По заявлению президента УЕФА Александера Чеферина, новый турнир позволит как можно большему числу клубов выступить в еврокубке. Самые явные андеграунды могут даже попасть в ЛЕ напрямую – для этого им нужно всего лишь победить в UEL2.

Кто будет играть в этом турнире?

В ЛЧ стабильно играют команды уровня «Реала», «Юве» и «Барс». В ЛЕ – «Вильярреала», «Эвертона». Иногда случаются моменты (как в прошлом сезоне), когда групповой этап Лиги чемпионов проваливает «Атлетико» и сваливается в турнир пониже. Или в АПЛ не очень удачно выступает «Арсенал» и начинает ЛЕ с группового этапа. За счет таких команд Лига Европы получает резкий апгрейд. Но это единичный случай, и смотреть в ЛЕ на «МЮ», «Челси» и «Арсенал» получается не всегда.

Возьмем Лигу Европы этого сезона: там много середняков топовых европейских лиг и команд уровня «Карабаха», «АЕКа» из Ларнаки. То есть УЕФА уже собрал более-менее средние команды в одном еврокубке. В таком случае возникает вопрос: кто будет играть в UEL2? Из топ-5 лиг в групповой этап нового еврокубка пройдут команды, занявшие 6-7 места. Из остальных чемпионатов – клубы с 5 и 6 строчек. Пока что это вся информация, озвученная УЕФА. И, судя по ней, новый турнир примет середняков классных чемпионатов и лидеров посредственных лиг (к примеру, Дании, Норвегии, Израиля и так далее)

Кому этот турнир будет интересен?

В официальном заявлении президент организации Александер Чеферин сказал: «Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов».

Кажется, что большим командам этот турнир будет совсем не интересен – для них существует Лига чемпионов и ЛЕ. Российские команды же встретятся с клубами из топ-5 лиг, но: а) «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» скорее всего будут выступать в ЛЧ и ЛЕ, а в UEL2 попадут команды, закончившие сезон РПЛ вне главной еврокубковой зоны; б) Среди команд из ведущих лиг не будет реальных грандов. То есть, к условному «Оренбургу» в гости может приехать «Хетафе» или «Эспаньол». Такой матч вряд ли соберет много просмотров не только в России, но и в Испании, где даже за посредственные клубы болеют большие армии фанатов.

Какова выгода для команд?

Сколько получат команды, занявшие первое, второе и третье места? Будет ли этот турнир интересен ТВ-вещателям, и какой процент получат от этого клубы?

На все эти вопросы УЕФА пообещала ответить в 2019 году. Пока что автоматическое попадание в групповой этап Лиги Европы за победу на UEL2 кажется слабой мотивацией.

Почему UEL2

UEL2 расшифровывается как UEFA Europa League-2, то есть Лига Европы-2. Почему такое не стильное название? Понятно, что это тестовый вариант (итоговый, как и логотип и все остальное оформление, УЕФА представит в 2019-м). Но, ребята из УЕФА, я придумал для вас парочку названий, ловите. Первое – Лига ассоциаций. Второе – Кубок наций. Третье – чемпионат европейских лиг.

Пусть даже последнее звучит немного коряво, но это уже лучше, чем просто копировать название существующего турнира и добавлять к нему цифру.

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Пока не очень понятно, зачем УЕФА нужен турнир, в котором будут выступать слабые и не сильно раскрученные команды. С одной стороны, это позволит вовлечь в еврокубки больше команд. С другой стороны, он вводится для изменения формата Лиги Европы.

Кажется, что идея слишком скучная, чтобы тратить на эти матчи свое время (тем более, игры будут проходить по четвергам – вряд ли кто-то захочет переключаться с Лиги Европы на встречи UEL2). С другой стороны, возможно, УЕФА добавит привлекательности новому турниру, когда ответит на все важные вопросы в 2019 году.

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