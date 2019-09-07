Самедов дебютировал за ногинский «Знамя», Павлюченко забил гол

Состоялся матч любительского дивизиона между ногинской командой «Знамя» и «Витязем» из Подольска (3:0). У хозяев один из голов забил бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.

За «Знамя» дебютировал другой экс-игрок «Спартака» Александр Самедов. После матча он выложил совместное фото с Павлюченко, Ренатом Янбаевым и Александром Шешуковым.

Самедов окончил карьеру летом.

Последним профессиональным клубом футболиста были «Крылья Советов».

Главное достижение в карьере Самедова – победа со «Спартаком» в чемпионате России.