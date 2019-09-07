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    Самедов дебютировал за ногинский «Знамя», Павлюченко забил гол

    Состоялся матч любительского дивизиона между ногинской командой «Знамя» и «Витязем» из Подольска (3:0). У хозяев один из голов забил бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.

    За «Знамя» дебютировал другой экс-игрок «Спартака» Александр Самедов. После матча он выложил совместное фото с Павлюченко, Ренатом Янбаевым и Александром Шешуковым.

    • Самедов окончил карьеру летом.
    • Последним профессиональным клубом футболиста были «Крылья Советов».
    • Главное достижение в карьере Самедова – победа со «Спартаком» в чемпионате России.

    text

    Публикация от text (@19samedov84)

    Источник: инстаграм Александра Самедова

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    07.09.2019 22:52
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