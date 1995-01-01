ФНЛ. «Енисей» сыграл вничью в Воронеже, «Луч» в меньшинстве победил «Мордовию»

Состоялись некоторые матчи 12 тура ФНЛ. Новичок турнира «Чайка» победила «Ротор», идущий на третьем месте. Команда из Ростовской области занимает восьмое место.

В другой встрече аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Енисей» не смог победить в Воронеже. Единственный гол красноярцев забил воспитанник «Зенита» Павел Долгов.

Первенство ФНЛ. 12-й тур

Факел (Воронеж) – Енисей (Красноярск) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Воробьев, 23; 1:1 – Долгов, 42.

Мордовия (Саранск) – Луч (Владивосток) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Джумаев, 16; 1:1 – Носов, 53 (с пенальти); 1:2 – Квеквескири, 62.

Удаления: нет – Марущак, 70 (вторая ж.к.).

Чайка (Песчанокопское) – Ротор (Волгоград) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Шайморданов, 9; 2:0 – Павленко, 29; 2:1 – Пискунов, 61.

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