Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    ФНЛ. «Енисей» сыграл вничью в Воронеже, «Луч» в меньшинстве победил «Мордовию»

    Состоялись некоторые матчи 12 тура ФНЛ. Новичок турнира «Чайка» победила «Ротор», идущий на третьем месте. Команда из Ростовской области занимает восьмое место.

    В другой встрече аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Енисей» не смог победить в Воронеже. Единственный гол красноярцев забил воспитанник «Зенита» Павел Долгов.

    Первенство ФНЛ. 12-й тур

    Факел (Воронеж) – Енисей (Красноярск) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Воробьев, 23; 1:1 – Долгов, 42.

    Мордовия (Саранск) – Луч (Владивосток) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Джумаев, 16; 1:1 – Носов, 53 (с пенальти); 1:2 – Квеквескири, 62.

    Удаления: нет – Марущак, 70 (вторая ж.к.).

    Чайка (Песчанокопское) – Ротор (Волгоград) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Шайморданов, 9; 2:0 – Павленко, 29; 2:1 – Пискунов, 61.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:09
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73641
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru