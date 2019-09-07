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Факел - Енисей

07.09.2019, Суббота, 18:00 мск Воронеж, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 12 тур Факел - Енисей
Россия. ФНЛ (2017/2018)
28 тур
17 марта, суббота 13:00 Енисей 1:0 Факел
10 тур
27 августа, воскресенье 18:00 Факел 1:3 Енисей
Россия. ФНЛ (2016/2017)
34 тур
29 апреля, суббота 16:00 Факел 0:3 Енисей
16 тур
8 октября, суббота 13:00 Енисей 2:0 Факел
Россия. ФНЛ (2015/2016)
24 тур
29 ноября, воскресенье 13:00 Енисей 2:0 Факел
6 тур
10 августа, понедельник 19:00 Факел 0:1 Енисей
Россия. ФНЛ (2011/2012), группа B
Второй этап, 40 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Факел 1:0 Енисей
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 38 тур
7 ноября, понедельник 13:00 Енисей 1:1 Факел
Второй этап, 18 тур
27 июня, понедельник 19:00 Факел 1:2 Енисей
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 27 17 5 5 41:21 +20 56
2. Химки 27 16 6 5 50:19 +31 54
3. Чертаново 27 15 9 3 37:19 +18 54
4. Торпедо М 27 16 5 6 39:25 +14 53
5. Нефтехимик 27 13 9 5 38:25 +13 48
6. Балтика 27 12 7 8 34:23 +11 43
7. СКА-Хабаровск 27 12 7 8 42:30 +12 43
8. Шинник 27 12 7 8 43:35 +8 43
9. Томь 27 10 9 8 32:26 +6 39
10. Чайка 27 10 8 9 31:29 +2 38
11. Пари НН 27 9 9 9 28:29 -1 36
12. Армавир 27 7 9 11 23:29 -6 30
13. Авангард Кур 27 5 14 8 29:39 -10 29
14. Енисей 27 7 7 13 23:40 -17 28
15. Краснодар-2 27 6 10 11 32:34 -2 28
16. Луч 27 6 9 12 28:40 -12 27
17. Спартак-2 27 6 8 13 38:45 -7 26
18. Текстильщик Ив 27 5 4 18 25:52 -27 19
19. Факел 27 4 7 16 14:44 -30 19
20. Мордовия 27 4 7 16 21:44 -23 19
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