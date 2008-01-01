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    Семин – о травме Алексея Миранчука: «Может, он восстановится к матчу с «Байером». Надеюсь на чудеса докторов»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о сроках восстановления полузащитника Алексея Миранчука от травмы. Согласно официальному заявлению клуба, футболист оправится от повреждения 21 сентября.

    «Я надеюсь на чудеса докторов, может, он все же успеет восстановиться к матчу с «Байером». Нельзя недооценивать немецкую команду, она сейчас показывает чуть ли не лучшую игру в чемпионате Германии. У нас все команды в группе высочайшего уровня», – сказал Семин ТАСС.

    • Другие соперники «Локомотива» по группе – «Атлетико» и «Ювентус».
    • В текущем сезоне РПЛ Миранчук провел все матчи, забил три гола, сделал результативный пас.
    • Матч с «Байером» состоится 18 сентября в Леверкузене.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14207

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Его, конечно, будет не хватать. Скорейшего выздоровления.

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