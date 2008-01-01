Семин – о травме Алексея Миранчука: «Может, он восстановится к матчу с «Байером». Надеюсь на чудеса докторов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о сроках восстановления полузащитника Алексея Миранчука от травмы. Согласно официальному заявлению клуба, футболист оправится от повреждения 21 сентября.

«Я надеюсь на чудеса докторов, может, он все же успеет восстановиться к матчу с «Байером». Нельзя недооценивать немецкую команду, она сейчас показывает чуть ли не лучшую игру в чемпионате Германии. У нас все команды в группе высочайшего уровня», – сказал Семин ТАСС.