Семин – о травме Алексея Миранчука: «Может, он восстановится к матчу с «Байером». Надеюсь на чудеса докторов»

Его, конечно, будет не хватать. Скорейшего выздоровления.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о сроках восстановления полузащитника Алексея Миранчука от травмы. Согласно официальному заявлению клуба, футболист оправится от повреждения 21 сентября.
«Я надеюсь на чудеса докторов, может, он все же успеет восстановиться к матчу с «Байером». Нельзя недооценивать немецкую команду, она сейчас показывает чуть ли не лучшую игру в чемпионате Германии. У нас все команды в группе высочайшего уровня», – сказал Семин ТАСС.
- Другие соперники «Локомотива» по группе – «Атлетико» и «Ювентус».
- В текущем сезоне РПЛ Миранчук провел все матчи, забил три гола, сделал результативный пас.
- Матч с «Байером» состоится 18 сентября в Леверкузене.