Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    «Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит матч с «Байером»

    Стали известны сроки восстановления полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Как и сообщал корреспондент «Бомбардира», футболист пропустит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

    «Первые три дня после игры с «Ростовом» Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы», – сообщила пресс-служба «Локомотива».

    • В текущем сезоне РПЛ Миранчук провел все матчи, забил три гола, сделал результативный пас.
    • Вместо Миранчука в сборную вызвали Руслана Камболова.
    • Матч с «Байером» состоится 18 сентября в Леверкузене.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14207

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Печалька. Алексей то как раз очень нужен на поле.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73640
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru