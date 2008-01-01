«Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит матч с «Байером»

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. Как и сообщал корреспондент «Бомбардира», футболист пропустит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

«Первые три дня после игры с «Ростовом» Алексей проходил курсы физиотерапевтического лечения, после чего было сделано МРТ, по результатам которого определили сроки восстановления – Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы», – сообщила пресс-служба «Локомотива».