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    Джан: «Я всегда буду благодарен «Ювентусу». Из уважения к клубу я больше ничего не скажу»

    Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан в соцсетях поблагодарил туринский клуб и пообещал больше не высказываться по теме непопадания в заявку на матчи Лиги чемпионов.

    «Я всегда буду благодарен «Ювентусу» и тому, как клуб поддерживал меня, с тех пор как я являюсь его частью, особенно во время моей болезни.

    Из уважения к «Ювентусу» и моим товарищам по команде, чей успех всегда был моим главным приоритетом, я больше ничего не скажу, и буду продолжать сражаться на поле. Ваш Эмре», – написал Джан в своем твиттере.

    Ранее Джан раскритиковал решение туринцев не включить его в заявку на Лигу чемпионов.

    Источник: твиттер Эмре Джана

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1116

      Marley Bob 17 минут назад

      У Юве очень высокая конкуренция в полузащите.отвоевать постоянное место в ней Джану будет чрезвычайно сложно.к тому же,как оказалось,не боец он вовсе.

      0
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      Рейтинг: +578

      Juve1897 25 минут назад

      Походу не очень приятный разговор по телефону с Недведом состоялся, после первого высказывания.
      Да не боись Эмре, зимой дозаявят.

      0
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      Рейтинг: +3287

      dinar7777dinar 46 минут назад

      мдааа джан !! допрыгался.

      -1
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      Рейтинг: +6011

      FanatSerj 48 минут назад

      эхх новостник, эту новость надо обязательно вместе с прошлой выкладывать, чтобы было очевидно, что игроку внятно и доходчиво объяснили его место, возможно и ногами )))

      1
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      Рейтинг: +1147

      Dizayner 55 минут назад

      дали по шее небось за такие высказывания))погорячился парень, а вот теперь правильно рассуждает - на поле нужно доказывать, а не в соцсетях

      2
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      Рейтинг: +3287

      dinar7777dinar > Dizayner 45 минут назад

      бонуччи ему наверное всекнул ! да и старик сигаретой прижог.

      1
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      Рейтинг: +1147

      Dizayner > dinar7777dinar 36 минут назад

      я все же думаю, что это либо буффон, либо недвед

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