Джан: «Я всегда буду благодарен «Ювентусу». Из уважения к клубу я больше ничего не скажу»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан в соцсетях поблагодарил туринский клуб и пообещал больше не высказываться по теме непопадания в заявку на матчи Лиги чемпионов.

«Я всегда буду благодарен «Ювентусу» и тому, как клуб поддерживал меня, с тех пор как я являюсь его частью, особенно во время моей болезни.

Из уважения к «Ювентусу» и моим товарищам по команде, чей успех всегда был моим главным приоритетом, я больше ничего не скажу, и буду продолжать сражаться на поле. Ваш Эмре», – написал Джан в своем твиттере.

Ранее Джан раскритиковал решение туринцев не включить его в заявку на Лигу чемпионов.