Джан: «Я всегда буду благодарен «Ювентусу». Из уважения к клубу я больше ничего не скажу»

У Юве очень высокая конкуренция в полузащите.отвоевать постоянное место в ней Джану будет чрезвычайно сложно.к тому же,как оказалось,не боец он вовсе.
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан в соцсетях поблагодарил туринский клуб и пообещал больше не высказываться по теме непопадания в заявку на матчи Лиги чемпионов.
«Я всегда буду благодарен «Ювентусу» и тому, как клуб поддерживал меня, с тех пор как я являюсь его частью, особенно во время моей болезни.
Из уважения к «Ювентусу» и моим товарищам по команде, чей успех всегда был моим главным приоритетом, я больше ничего не скажу, и буду продолжать сражаться на поле. Ваш Эмре», – написал Джан в своем твиттере.
Ранее Джан раскритиковал решение туринцев не включить его в заявку на Лигу чемпионов.
- Во вторник «Ювентус» опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В ней не оказалось Джана и нападающего Марио Манджукича.
- «Ювентус» в группе сыграет с «Локомотивом», «Атлетико» и «Байером».