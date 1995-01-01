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    Гончаренко: «Сказал Дзагоеву, чтобы был готов к матчу с «Аланией». Обещал, что будет»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о жеребьевке 1/16 финала Кубка России.

    «Первая мысль после жеребьевки была, что на ней явно присутствовал Дзагоев. Сказал ему, чтобы он теперь был готов к этому матчу. Обещал, что будет!
    У нас Алан из Владикавказа, оттуда же принадлежащий нам Хетаг Хосонов. Это футбольный регион, команда была чемпионом страны. Все мы желаем, чтобы «Алания» опять возродилась, вышла в Премьер-лигу. Знаем, что она начинает подниматься, пришло новое руководство в лице Владимира Габулова, правильный тренер — Спартак Гогниев. Понимаем, что нас ждет напряженный матч.

    Во Владикавказе активные болельщики, которые любят футбол и яростно поддерживают свою команду. Посмотрим, кто у нас сможет подойти к этому матчу в таком плотном, напряженном графике. В любом случае, нам хотелось бы наконец-то шагнуть в следующий раунд, чего не удавалось сделать несколько лет подряд. Сейчас график с кубком очень плотный, но зато в случае выхода в 1/8 финала снова смогут получить практику футболисты, которые редко появляются на поле. Так что мы будем стараться пройти дальше», – сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

    • Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России.
    • «Алания» примет ЦСКА 25 сентября, начало матча – в 16:00 мск.
    • 28-летний Дзагоев не играл с ноября 2018 года из-за травмы колена.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6485

      ivanthebest 4 минуты назад

      А он ещё играет? Я думал его коняхи совсем сгубили... Жалко Аланку, мог в топ-клубе каком поиграть Арсенале там или Боруссии и стать европейской звездой, а вместо этого всю карьеру нещадно загубил...

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