Гончаренко: «Сказал Дзагоеву, чтобы был готов к матчу с «Аланией». Обещал, что будет»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о жеребьевке 1/16 финала Кубка России.

«Первая мысль после жеребьевки была, что на ней явно присутствовал Дзагоев. Сказал ему, чтобы он теперь был готов к этому матчу. Обещал, что будет!

У нас Алан из Владикавказа, оттуда же принадлежащий нам Хетаг Хосонов. Это футбольный регион, команда была чемпионом страны. Все мы желаем, чтобы «Алания» опять возродилась, вышла в Премьер-лигу. Знаем, что она начинает подниматься, пришло новое руководство в лице Владимира Габулова, правильный тренер — Спартак Гогниев. Понимаем, что нас ждет напряженный матч.

Во Владикавказе активные болельщики, которые любят футбол и яростно поддерживают свою команду. Посмотрим, кто у нас сможет подойти к этому матчу в таком плотном, напряженном графике. В любом случае, нам хотелось бы наконец-то шагнуть в следующий раунд, чего не удавалось сделать несколько лет подряд. Сейчас график с кубком очень плотный, но зато в случае выхода в 1/8 финала снова смогут получить практику футболисты, которые редко появляются на поле. Так что мы будем стараться пройти дальше», – сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.