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    Кубок России. «Зенит» сыграет с «Енисеем», ЦСКА – с «Аланией», «Спартак» – с КАМАЗом

    Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России в прямом эфире «Матч ТВ».

    Кубок России. 1/16 финала:

    Енисей (Красноярск) – Зенит (Санкт-Петербург)

    Алания (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)

    Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва)

    ФК НН (Нижний Новгород) – Краснодар (Краснодар)

    Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    Шинник (Ярославль) – ФК Сочи (Сочи)

    Чайка (Песчанокопское, Ростовская обл.) – Уфа (Уфа)

    Томь (Томск) – Тамбов (Тамбов)

    КАМАЗ (Набережные Челны) – Спартак (Москва)

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Ахмат (Грозный)

    Факел (Воронеж) – Арсенал (Тула)

    Оренбург (Оренбург) – Чертаново (Москва)

    Мордовия (Саранск) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    Луч (Владивосток) – Динамо (Москва)

    Черноморец (Новороссийск) – Урал (Екатеринбург)

    Химки (Химки) – Рубин (Казань)

    • Впервые жеребьевка Кубка России прошла в прямом эфире.
    • Все игры 1/16 финала для команд РПЛ состоятся в гостях.
    • Матчи запланированы на 25 и 26 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:02
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4845

      Агасфер 19 минут назад

      Локо неудержимо тянет в Калининград!

      0
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      Рейтинг: +1030

      овертайм 19 минут назад

      Все игры 1/16 финала для команд РПЛ состоятся в гостях.

      Оренбург (Оренбург) – Чертаново (Москва)

      типа оренбург уже на вылет?)

      0
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      Рейтинг: +5933

      батог 20 минут назад

      Мужики, кто смотрел, ****** поменяла Чертаново на Енисей для Зенита - это Что ???

      0
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      Рейтинг: +751

      AHTUNGBOL > батог 13 минут назад

      Это все липа - жеребьёвка. Относительно недавно было интервью президента Алании, где он высказал пожелание сыграть в 1/16 с ЦСКА, совпадение??

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    • ...
      Рейтинг: +751

      AHTUNGBOL 23 минуты назад

      А Чайку разве не сняли с первенства за договорняк?

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      Рейтинг: +5933

      батог > AHTUNGBOL 20 минут назад

      Суд идет !

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