Кубок России. «Зенит» сыграет с «Енисеем», ЦСКА – с «Аланией», «Спартак» – с КАМАЗом

Локо неудержимо тянет в Калининград!
Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России в прямом эфире «Матч ТВ».
Кубок России. 1/16 финала:
Енисей (Красноярск) – Зенит (Санкт-Петербург)
Алания (Владикавказ) – ЦСКА (Москва)
Балтика (Калининград) – Локомотив (Москва)
ФК НН (Нижний Новгород) – Краснодар (Краснодар)
Торпедо (Москва) – Крылья Советов (Самара)
Шинник (Ярославль) – ФК Сочи (Сочи)
Чайка (Песчанокопское, Ростовская обл.) – Уфа (Уфа)
Томь (Томск) – Тамбов (Тамбов)
КАМАЗ (Набережные Челны) – Спартак (Москва)
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Ахмат (Грозный)
Факел (Воронеж) – Арсенал (Тула)
Оренбург (Оренбург) – Чертаново (Москва)
Мордовия (Саранск) – Ростов (Ростов-на-Дону)
Луч (Владивосток) – Динамо (Москва)
Черноморец (Новороссийск) – Урал (Екатеринбург)
Химки (Химки) – Рубин (Казань)
- Впервые жеребьевка Кубка России прошла в прямом эфире.
- Все игры 1/16 финала для команд РПЛ состоятся в гостях.
- Матчи запланированы на 25 и 26 сентября.