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    Круговой – о Халке: «Когда его увидел, думаю: че за машина? Е-мое»

    Защитник и воспитанник «Зенита» Данил Круговой рассказал об опыте игры с экс-форвардом команды из Санкт-Петербурга Халком.

    «Он на самом деле сильный. Я как увидел его, когда на паре тренировок вместе занимались, думаю: «Че за машина? Е-мое». Ноги его и удары – это что-то, топ. Насколько ноги больше моих? Раза в три. И жопа тоже раза в три. Но никто не стебал – он же результат приносил. Я с ним не общался. Из взрослых общался с Шатовым. И с Анюковым. С ним даже играл в «Зените»-2. Он очень сильный, топовый. Реально. Это вообще сила, уровень. На таких нужно равняться», – заявил Круговой.

    • Бразилец выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Круговой был приобретен «Зенитом» у «Уфы» этим летом.
    • 21-летний защитник остался в «Уфе» на правах аренды до конца сезона.

    Источник: Sports.ru

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    04.09.2019 06:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 4 сентября 2019, 10:49

      Че та рас п из дел ся Круговой, лям в месяц стал получать в свои силы что ли поверил?

      2
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      ...
      Рейтинг: +871

      O-kolesov > MaxKlim 4 сентября 2019, 11:33

      В зарплату.

      0
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      ...
      Рейтинг: +188

      MaxKlim > O-kolesov 4 сентября 2019, 20:45

      верно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 сентября 2019, 10:31

      Любимая тема Бомбардира-жопы,это я уже давно заметил.Теперь и "жопошник" Круговой.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 4 сентября 2019, 09:41

      Про публичные высказывания о мужской жопе я бы на его месте поосторожней был! Сейчас СМИ хлебом не корми, дай чего-нибудь приплести.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 4 сентября 2019, 09:40

      Когда играть начнет нормально этот рассказчик?!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 4 сентября 2019, 09:39

      «Когда его увидел, думаю: Че за машина? Ё-мобиль?»

      1
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    • ...
      Рейтинг: +201

      regbiN 4 сентября 2019, 08:51

      Не вижу логической цепочки круговой пришел этим летом а халк ушел три года назад когда они вместе занимались

      0
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > regbiN 4 сентября 2019, 08:58

      ну например в году 15м - 16м, когда Круговой был в зените-2, его брали на сборы основной команды

      1
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