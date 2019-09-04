Круговой – о Халке: «Когда его увидел, думаю: че за машина? Е-мое»

Защитник и воспитанник «Зенита» Данил Круговой рассказал об опыте игры с экс-форвардом команды из Санкт-Петербурга Халком.

«Он на самом деле сильный. Я как увидел его, когда на паре тренировок вместе занимались, думаю: «Че за машина? Е-мое». Ноги его и удары – это что-то, топ. Насколько ноги больше моих? Раза в три. И жопа тоже раза в три. Но никто не стебал – он же результат приносил. Я с ним не общался. Из взрослых общался с Шатовым. И с Анюковым. С ним даже играл в «Зените»-2. Он очень сильный, топовый. Реально. Это вообще сила, уровень. На таких нужно равняться», – заявил Круговой.