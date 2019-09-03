Соперник «Локомотива» «Ювентус» не включил в заявку на Лигу чемпионов Манджукича и Джана

Непонятная движня. Окно же закрылось
«Ювентус» опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В ней не оказалось нападающего Марио Манджукича. Список выглядит так.
Вратари Джанлуиджи Буффон, Войчех Щенсны, Карло Пинсольо;
защитники Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал;
полузащитники Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур;
нападающие Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.
- «Ювентус» в группе сыграет с «Локомотивом», «Атлетико» и «Байером».
- В первом туре итальянцы встретятся с испанцами.
- 33-летний Манджукич летом отказался переходить в «ПСЖ».