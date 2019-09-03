Соперник «Локомотива» «Ювентус» не включил в заявку на Лигу чемпионов Манджукича и Джана

«Ювентус» опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В ней не оказалось нападающего Марио Манджукича. Список выглядит так.

Вратари Джанлуиджи Буффон, Войчех Щенсны, Карло Пинсольо;

защитники Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал;

полузащитники Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур;

нападающие Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.