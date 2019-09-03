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    Соперник «Локомотива» «Ювентус» не включил в заявку на Лигу чемпионов Манджукича и Джана

    «Ювентус» опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов. В ней не оказалось нападающего Марио Манджукича. Список выглядит так.

    Вратари Джанлуиджи Буффон, Войчех Щенсны, Карло Пинсольо;

    защитники Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал;

    полузащитники Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур;

    нападающие Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.

    Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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    03.09.2019 23:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3288

      dinar7777dinar 43 минуты назад

      Непонятная движня. Окно же закрылось

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