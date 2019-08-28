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    Манджукич отказался от перехода в «ПСЖ»

    Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио информирует, что форвард «Ювентуса» Марио Манджукич получил предложение от «ПСЖ». Хорват ответил отказом.

    Французы в спешке ищут форварда ввиду травм Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе. Манджукич же предпочел решить вопрос о будущем не раньше зимы.

    • В прошлом сезоне хорват провел 33 матча, забил десять голов, сделал семь результативных передач.
    • Манджукич выступает в Турине с 2015 года.
    • Главное достижение в карьере – победа в Лиге чемпионов с «Баварией».

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    28.08.2019 23:38
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