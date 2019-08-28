Манджукич отказался от перехода в «ПСЖ»

Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио информирует, что форвард «Ювентуса» Марио Манджукич получил предложение от «ПСЖ». Хорват ответил отказом.
Французы в спешке ищут форварда ввиду травм Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе. Манджукич же предпочел решить вопрос о будущем не раньше зимы.
- В прошлом сезоне хорват провел 33 матча, забил десять голов, сделал семь результативных передач.
- Манджукич выступает в Турине с 2015 года.
- Главное достижение в карьере – победа в Лиге чемпионов с «Баварией».