Манджукич отказался от перехода в «ПСЖ»

Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио информирует, что форвард «Ювентуса» Марио Манджукич получил предложение от «ПСЖ». Хорват ответил отказом.

Французы в спешке ищут форварда ввиду травм Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе. Манджукич же предпочел решить вопрос о будущем не раньше зимы.