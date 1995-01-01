Бабаев – о Комличенко: «Чешский клуб не пошел навстречу, но это его право»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о несостоявшемся переходе в московский клуб форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

– Почему не получилось с трансфером Комличенко?

– Не договорились. Не пошел навстречу чешский клуб. Но это его право. Посчитал, что уровень нашего предложения в той или иной степени не интересен. У нас было другое мнение.

– Не договорились по сумме, сам игрок хотел выступать в ЦСКА?

– Да. Благодарны руководству чешского клуба, что пытались найти компромисс. Хотя там заняли достаточно жесткую позицию.

– Почему так и не удалось подписать нападающего?

– Было много вариантов. Где-то попросили большие деньги, где-то футболист не захотел переезжать.

– Как оцените трансферную кампанию в целом?

– Хотелось бы лучше. Надеемся, что наши ребята постараются «за себя и за того парня». Если не принимать в расчет дисквалификации и травмы, то до зимы должны дотянуть.

Сообщалось, что сделка сорвалась из-за желания ЦСКА пересмотреть уже согласованные условия.

Переговоры между клубами шли практически до дедлайна, но не увенчались успехом.

Рыночная стоимость Комличенко оценивается в 3,5 миллиона евро, но, по информации «СЭ», армейцы могли купить нападающего за 2,65 миллиона.

«Млада Болеслав»: «Мы не достигли договоренности ни с одним из претендентов на Комличенко»