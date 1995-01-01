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    Бабаев – о Комличенко: «Чешский клуб не пошел навстречу, но это его право»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о несостоявшемся переходе в московский клуб форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    – Почему не получилось с трансфером Комличенко?

    – Не договорились. Не пошел навстречу чешский клуб. Но это его право. Посчитал, что уровень нашего предложения в той или иной степени не интересен. У нас было другое мнение.

    – Не договорились по сумме, сам игрок хотел выступать в ЦСКА?

    – Да. Благодарны руководству чешского клуба, что пытались найти компромисс. Хотя там заняли достаточно жесткую позицию.

    – Почему так и не удалось подписать нападающего?

    – Было много вариантов. Где-то попросили большие деньги, где-то футболист не захотел переезжать.

    – Как оцените трансферную кампанию в целом?

    – Хотелось бы лучше. Надеемся, что наши ребята постараются «за себя и за того парня». Если не принимать в расчет дисквалификации и травмы, то до зимы должны дотянуть.

    • Сообщалось, что сделка сорвалась из-за желания ЦСКА пересмотреть уже согласованные условия.
    • Переговоры между клубами шли практически до дедлайна, но не увенчались успехом.
    • Рыночная стоимость Комличенко оценивается в 3,5 миллиона евро, но, по информации «СЭ», армейцы могли купить нападающего за 2,65 миллиона.

    «Млада Болеслав»: «Мы не достигли договоренности ни с одним из претендентов на Комличенко»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10484

      Garrincha58 6 минут назад

      Зенит не зажал за Караваева и получил что хотел,а вы хотели купить за 500-600 тыс наверное

      0
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      Рейтинг: +24

      ladislau 26 минут назад

      "до зимы должны дотянуть". Вопрос в том, зачем себя самих загонять в такую ситуацию?

      1
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      Рейтинг: +691

      shikari__ > ladislau 15 минут назад

      – Было много вариантов. Где-то попросили большие деньги, где-то футболист не захотел переезжать. что не понятно? как еще объяснить?

      0
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      Рейтинг: +1757

      absent32 26 минут назад

      чешский клуб тоже хочет выгодно для себя продать лидера. а если вы зажали, то это тоже ваше право!!!

      0
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      Рейтинг: +11460

      bset 39 минут назад

      Акинфеева в нападение, Торопа на ворота

      2
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      Рейтинг: +1943

      shurik45 40 минут назад

      Дзагу в нападение, Сантоса на фланг))

      0
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