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    Игроки сборной России вручили Черчесову торт в честь дня рождения

    Футболисты сборной России поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с днем рождения, подарив ему праздничный торт.

    Сегодня, 2 сентября, специалисту исполнилось 56 лет.

    Российская сборная готовится к матчам отбора Евро-2020 против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября).

    • Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.
    • Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
    • В отборочной группе квалификации Евро-2020 россияне по итогам четырех туров занимают второе место.

    РФС поздравил Черчесова с днем рождения. Тренеру сборной России – 56 лет

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    02.09.2019 23:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7951

      KLIM777 32 минуты назад

      Всегда тренерам дарили победы в такие дни, у нас сборная России, тортом обойдемся))

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