Игроки сборной России вручили Черчесову торт в честь дня рождения

Всегда тренерам дарили победы в такие дни, у нас сборная России, тортом обойдемся))
Футболисты сборной России поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с днем рождения, подарив ему праздничный торт.
Сегодня, 2 сентября, специалисту исполнилось 56 лет.
Российская сборная готовится к матчам отбора Евро-2020 против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября).
- Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.
- Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
- В отборочной группе квалификации Евро-2020 россияне по итогам четырех туров занимают второе место.
РФС поздравил Черчесова с днем рождения. Тренеру сборной России – 56 лет
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— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2019