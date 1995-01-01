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    РФС поздравил Черчесова с днем рождения. Тренеру сборной России – 56 лет

    Российский футбольный союз поздравил главного тренера национальной сборной страны Станислава Черчесова с днем рождения.

    «В понедельник, 2 сентября, главному тренеру национальной сборной России Станиславу Черчесову исполняется 56 лет. Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с Днем рождения!

    Желаем имениннику крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и, безусловно, решения главной задачи года – выхода на Чемпионат Европы-2020!» – говорится в публикации.

    • Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.
    • Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
    • В отборочной группе квалификации Евро-2020 россияне по итогам четырех туров занимают второе место.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4802

      Агасфер 42 секунды назад

      Здоровья,долголетия и найти своё настоящее место в жизни,на новой Родине.

      0
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      Рейтинг: +740

      AHTUNGBOL 10 минут назад

      РФС подарит ему победу или непроигрыш в матче с Шотландцами..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1111

      Борат 22 минуты назад

      желаю ему возглавить спартак и проиграть квалификацию какому-нибудь сасуолло, ну и все дерби слить по 0-5 !

      0
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      Рейтинг: +1599

      Snek 24 минуты назад

      Сегодня джигит будет пить коньяк и жрать шашлык!

      0
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      Рейтинг: +11433

      bset 30 минут назад

      С др, Саламыч. Желаю тебе поменьше старперов и бревен в составе и побольше молодых игроков. А то шлак какой-то иногда в состав тянешь.

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