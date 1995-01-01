РФС поздравил Черчесова с днем рождения. Тренеру сборной России – 56 лет

Здоровья,долголетия и найти своё настоящее место в жизни,на новой Родине.
Российский футбольный союз поздравил главного тренера национальной сборной страны Станислава Черчесова с днем рождения.
«В понедельник, 2 сентября, главному тренеру национальной сборной России Станиславу Черчесову исполняется 56 лет. Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с Днем рождения!
Желаем имениннику крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и, безусловно, решения главной задачи года – выхода на Чемпионат Европы-2020!» – говорится в публикации.
- Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.
- Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
- В отборочной группе квалификации Евро-2020 россияне по итогам четырех туров занимают второе место.