РФС поздравил Черчесова с днем рождения. Тренеру сборной России – 56 лет

Российский футбольный союз поздравил главного тренера национальной сборной страны Станислава Черчесова с днем рождения.

«В понедельник, 2 сентября, главному тренеру национальной сборной России Станиславу Черчесову исполняется 56 лет. Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с Днем рождения!

Желаем имениннику крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго и, безусловно, решения главной задачи года – выхода на Чемпионат Европы-2020!» – говорится в публикации.