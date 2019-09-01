Крал – после трансфера в «Спартак»: «Красно-белые – цвета, к которым я привык и которые люблю»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал дал интервью пресс-службе клуба. Чеха купили у «Славии» за рекордные для Синот-лиги 12 миллионов евро.

— Вы пришли к нам из пражской «Славии», у которой тоже красно-белые цвета. Будет проще адаптироваться?

— Да, цвета такие же. Те, к которым я привык и которые люблю. Первый раз в жизни приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый. Стадион и музей тоже прекрасные. Мне все понравилось, так что с нетерпением жду возможности сыграть.

Transfermarkt оценивает стоимость Крал в 3,5 миллиона евро.

Москвичи переключились на Крал после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе .

. «Славия» вместе с Кралом вышла в групповой этап Лиги чемпионов (через квалификацию).

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