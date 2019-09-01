Крал решит проблему «Спартака» в опорной зоне. С ним Зобнин перестанет косячить

И это замена Фернандо.

Ответная игра «Спартака» и «Браги» – первые еще надеются вырвать победу. Но их шансы уничтожаются после двух чудовищных однотипных ошибок.

Шюррле, атакующий игрок, который в том матче оказался в центре поля, не успевал перестраиваться и отходил сильно далеко вперед. Зобнин, не успевший набрать форму на старте сезона, ошибался. Отсюда – гигантские дыры в опорной зоне и два почти одинаковых гола.

Крал – решение проблемы, появившейся с уходом Фернандо. У него есть много важных качеств, которые помогут ему заиграть в «Спартаке»:

1. Отличный разрезающий пас. Кликаем по ссылке, мотаем до 00:45. Там – один из примеров.

2. У Крала высокий показатель выигранных верховых единоборств. В прошлом сезоне, по данным WhoScored, он побеждал в борьбе за верховой матч в каждом матче в среднем в трех из пяти раз.

3. Крал хорош в отборе. Средний показатель в чемпионате Чехии по прошлому сезону – 3 отбора за матч.

4. Несмотря на высокий рост (1,85 метра) он довольно быстр: кликаем и доходим до 01:11.

5. Крал техничен. Статистических показателей, подтверждающих это, нет. Но есть видео, которое расскажет о его дриблинге лучше любых цифр.

6. Крал способен подстраховать в обороне. В «Теплице» он некоторое время даже играл в защите. А после возвращения в «Славию» в новости на официальном сайте команды его и вовсе назвали центральным защитником.

Если сравнивать его с Фернандо, то есть море отличий. Фернандо чаще выступал в роли разрушителя атак. Крал – более атакующая версия Фернандо. Если сравнивать его с Зобниным, то Зобнин – футболист, чаще играющий впереди.

Крал – нечто среднее между ними. В «Славии» он играл на позиции опорника. В сборной Чехии тренерский штаб периодически продвигал его вперед. Крал классно контролирует мяч, способен убежать от соперника на рывке. Он хорошо чувствует партнеров впереди, и это подтверждает статистика: в прошлом сезоне в 20 матчах в Чехии он отдал 4 голевые передачи. Две из них – дальними забросами.

Спортивный директор «Славии» Ян Незмар характеризовал Крала как одного из самых неуступчивых игроков чемпионата Чехии. Вместе с этим у него есть один важный недостаток: Крал несколько теряется, когда владеет мячом, а соперник начинает численно прессинговать его. Так что пока что задача Кононова помочь Кралу адаптироваться к РПЛ, «Спартаку» и как-то замаскировать этот минус. Для этого у Кононова есть Зобнин, способный поддержать Крала в центре, и кто-то из атакующих полузащитников (например, Шюррле).

На данный момент центр «Спартака» – одна из главных проблем в схеме команды (вторая – правый фланг обороны). В условиях, когда есть только один стабильный игрок на этой позиции 12 миллионов, потраченные на Крала, выглядят не переплатой, а уверенной инвестицией в хороший футбол.

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