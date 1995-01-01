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    Шаронов – игрокам после разгрома от «Сочи»: «Посмотрите вокруг. Люди уходят с трибун. Они правы? Это реакция на нашу игру»

    Тренер «Рубина» Роман Шаронов выступил перед игрокам после матча восьмого тура РПЛ против «Сочи» (0:3). Для южан эта победа стала первой в высшем дивизионе чемпионата России.

    «Посмотрите! Посмотрите вокруг, посмотрите на реакцию людей! Они уходят с трибун. Они правы?! Мы не знаем, но это реакция на нашу игру», – сказал Шаронов футболистам.

    Источник: YouTube-канал «Рубина»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +124

      Patriot58 11 минут назад

      похоже победа над Динамо будет последней, коль Рома уже такой

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      Рейтинг: +1511

      erma 1 час назад

      Блин, да в Казани всегда болело полтора человека. Все болельщики клуба поместятся в телефонной будке. Если Спартак,приезжает, то свинопасов реально больше чем местных на трибунах. Стыдно, товарищи Казанцы!

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      Рейтинг: +700

      FaTeK1945ru 2 часа назад

      ...будем надеяться на улучшение игровой дисциплины и улучшение самой игры.Исправлять ошибки и главное самоотдача.Рубиновцы ВПЕРЁД !!!

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      Рейтинг: +123

      Schmitt 2 часа назад

      мало лишь уметь красиво говорить

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      Рейтинг: +700

      FaTeK1945ru > Schmitt 2 часа назад

      ...это не мало дружище,совсем не мало.

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      Рейтинг: +7891

      KLIM777 2 часа назад

      Игра завершилась, люди уходят. Че им там на полуночи сидеть?)))

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      Рейтинг: +700

      FaTeK1945ru > KLIM777 2 часа назад

      ...Вы что этим умным словом сказать хотели,а???

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      Рейтинг: +7891

      KLIM777 > FaTeK1945ru 1 час назад

      Хотел сказать, что показуха да и только.

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      Рейтинг: +700

      FaTeK1945ru > KLIM777 39 минут назад

      ...в нашей жизни---ДА. Но это футбол и здесь 90% играет,извините за каламбур,качественные и мотивированные игроки.В Рубине и даже в сборной России,почти,НЕТ.

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