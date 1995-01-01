Шаронов – игрокам после разгрома от «Сочи»: «Посмотрите вокруг. Люди уходят с трибун. Они правы? Это реакция на нашу игру»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов выступил перед игрокам после матча восьмого тура РПЛ против «Сочи» (0:3). Для южан эта победа стала первой в высшем дивизионе чемпионата России.

«Посмотрите! Посмотрите вокруг, посмотрите на реакцию людей! Они уходят с трибун. Они правы?! Мы не знаем, но это реакция на нашу игру», – сказал Шаронов футболистам.