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    «Спартак» опубликовал видео с игрой Крала

    Полузащитник Алекс Крал перешел из «Славии» в «Спартак». Сумма сделки составила 12 миллионов евро, контракт рассчитан на пять лет.

    Московский клуб опубликовал видео с действиями футболиста на поле. Его переход стал рекордным для чемпионата Чехии.

    • Transfermarkt оценивает стоимость Крала в 3,5 миллиона евро.
    • Москвичи переключились на Крала после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе.
    • «Славия» вместе с Кралем вышла в групповой этап Лиги чемпионов (через квалификацию).

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8376

      Диктор 11 минут назад

      Маленькая нарезка-но выглядит все очень даже неплохо.

      0
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      Рейтинг: +993

      Дедуктор 15 минут назад

      Хороший-хороший.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -9

      mp7700 38 минут назад

      Ну будем ждать, надеюсь заиграет.

      0
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      Рейтинг: +949

      Boeung777 51 минуту назад

      Я конечно рад за Спартак, но поменять ЛЧ на деньги...

      1
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      Рейтинг: +2834

      САДЫЧОК > Boeung777 34 минуты назад

      Да , уж ! Мог бы и зимой перейти , поигрвв в Лиге Чемпионов !

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