«Спартак» опубликовал видео с игрой Крала

Полузащитник Алекс Крал перешел из «Славии» в «Спартак». Сумма сделки составила 12 миллионов евро, контракт рассчитан на пять лет.

Московский клуб опубликовал видео с действиями футболиста на поле. Его переход стал рекордным для чемпионата Чехии.

Transfermarkt оценивает стоимость Крала в 3,5 миллиона евро.

Москвичи переключились на Крала после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе .

. «Славия» вместе с Кралем вышла в групповой этап Лиги чемпионов (через квалификацию).

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