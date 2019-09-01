«Спартак» опубликовал видео с игрой Крала

Маленькая нарезка-но выглядит все очень даже неплохо.
Полузащитник Алекс Крал перешел из «Славии» в «Спартак». Сумма сделки составила 12 миллионов евро, контракт рассчитан на пять лет.
Московский клуб опубликовал видео с действиями футболиста на поле. Его переход стал рекордным для чемпионата Чехии.
- Transfermarkt оценивает стоимость Крала в 3,5 миллиона евро.
- Москвичи переключились на Крала после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе.
- «Славия» вместе с Кралем вышла в групповой этап Лиги чемпионов (через квалификацию).
Vítej, Алекс Крал#ВсеБудетКучеряво pic.twitter.com/CwkBMRJgUW— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 1, 2019
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