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    Официально: «Галатасарай» начал переговоры по Фалькао

    Пресс-служба «Галатасарая» прокомментировала информацию об интересе к нападающему Радамелю Фалькао.

    «Начались официальные переговоры по переходу футболиста «Монако» Радамеля Фалькао», – сказано в твите официального аккаунта клуба.

    Ранее в августе колумбиец сказал, что изучает предложения других клубов, потому что «Монако» не предложил ему новый контракт. Позже 33-летний игрок назвал «Галатасарай» интересным вариантом.

    «Бомбардир» со ссылкой на AS писал о том, что трансфер Фалькао в турецкий клуб сорвался и игрок продолжит карьеру в «Валенсии».

    • В прошлом сезоне форвард забил 16 голов и отдал два ассиста в 39-ти играх всех турниров. Его действующий контракт с «Монако» действует до июня 2020-го года. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

    Источник: Официальный твиттер «Галатасарая»

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    31.08.2019 23:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4781

      Агасфер 47 минут назад

      Манаке совсем конец приходит! Бедный Йорик! Пардон-Санёк...

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