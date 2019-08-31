Официально: «Галатасарай» начал переговоры по Фалькао

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Пресс-служба «Галатасарая» прокомментировала информацию об интересе к нападающему Радамелю Фалькао.
«Начались официальные переговоры по переходу футболиста «Монако» Радамеля Фалькао», – сказано в твите официального аккаунта клуба.
Ранее в августе колумбиец сказал, что изучает предложения других клубов, потому что «Монако» не предложил ему новый контракт. Позже 33-летний игрок назвал «Галатасарай» интересным вариантом.
«Бомбардир» со ссылкой на AS писал о том, что трансфер Фалькао в турецкий клуб сорвался и игрок продолжит карьеру в «Валенсии».
- В прошлом сезоне форвард забил 16 голов и отдал два ассиста в 39-ти играх всех турниров. Его действующий контракт с «Монако» действует до июня 2020-го года. Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.