Официально: «Галатасарай» начал переговоры по Фалькао

Пресс-служба «Галатасарая» прокомментировала информацию об интересе к нападающему Радамелю Фалькао.

«Начались официальные переговоры по переходу футболиста «Монако» Радамеля Фалькао», – сказано в твите официального аккаунта клуба.

Ранее в августе колумбиец сказал, что изучает предложения других клубов, потому что «Монако» не предложил ему новый контракт. Позже 33-летний игрок назвал «Галатасарай» интересным вариантом.

«Бомбардир» со ссылкой на AS писал о том, что трансфер Фалькао в турецкий клуб сорвался и игрок продолжит карьеру в «Валенсии».