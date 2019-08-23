Фалькао может перейти в «Валенсию» после срыва трансфера в «Галатасарай»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может вернуться в Испанию.

Ранее появилась информация, что колумбиец близок к переходу в «Галатасарай», однако трансфер сорвался.

Как сообщает AS, теперь Фалькао надеется стать игроком «Валенсии». 33-летний форвард не хочет больше выступать за «Монако».