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    Фалькао может перейти в «Валенсию» после срыва трансфера в «Галатасарай»

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может вернуться в Испанию.

    Ранее появилась информация, что колумбиец близок к переходу в «Галатасарай», однако трансфер сорвался.

    Как сообщает AS, теперь Фалькао надеется стать игроком «Валенсии». 33-летний форвард не хочет больше выступать за «Монако».

    • В прошлом сезоне Фалькао забил 16 голов и сделал два ассиста в 39 матчах в составе «Монако».
    • В «Валенсии» он может заменить Родриго, которого хочет приобрести «Атлетико».

    Источник: AS

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    23.08.2019 18:00
    Комментарии3
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      Рейтинг: +162

      Я - легенда 3 часа назад

      Лучше бы Краснодар Фалькао вместо Берга взял.

      0
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      Рейтинг: +1106

      Фан666 10 часов назад

      Бросает головина на произвол судьбы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      acor94 12 часов назад

      Он нужен Зениту и Халка из китая заодно вернуть.

      0
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