Фалькао может перейти в «Валенсию» после срыва трансфера в «Галатасарай»

Лучше бы Краснодар Фалькао вместо Берга взял.
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может вернуться в Испанию.
Ранее появилась информация, что колумбиец близок к переходу в «Галатасарай», однако трансфер сорвался.
Как сообщает AS, теперь Фалькао надеется стать игроком «Валенсии». 33-летний форвард не хочет больше выступать за «Монако».
- В прошлом сезоне Фалькао забил 16 голов и сделал два ассиста в 39 матчах в составе «Монако».
- В «Валенсии» он может заменить Родриго, которого хочет приобрести «Атлетико».