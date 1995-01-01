Фалькао надеется на скорейший переход в «Галатасарай»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао подтвердил, что он близок к переходу в «Галатасарай».

«На нынешнем этапе моей карьеры трансфер в «Галатасарай» был бы интересным вызовом. Надеюсь, переход будет оформлен как можно скорее. Есть страны, где футбол живет особым образом, как в Турции или Аргентине. Это мотивирует», – сказал Фалькао.

Ожидается, что 33-летний футболист прибудет в Стамбул в понедельник.