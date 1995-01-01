Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Фалькао надеется на скорейший переход в «Галатасарай»

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао подтвердил, что он близок к переходу в «Галатасарай».

    «На нынешнем этапе моей карьеры трансфер в «Галатасарай» был бы интересным вызовом. Надеюсь, переход будет оформлен как можно скорее. Есть страны, где футбол живет особым образом, как в Турции или Аргентине. Это мотивирует», – сказал Фалькао.

    Ожидается, что 33-летний футболист прибудет в Стамбул в понедельник.

    • В прошлом сезоне Фалькао забил 16 голов и сделал два ассиста в 39 матчах в составе «Монако».
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

    Источник: Haberturk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79171
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73104
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru