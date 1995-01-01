Алексей Миранчук получил травму в матче с «Ростовом». В сентябре – игры сборной России и Лига чемпионов

В первом тайме матча восьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» травму получил полузащитник хозяев Алексей Миранчук. На 30 минуте его заменил арендованный у «Интера» Жоау Мариу.

В онлайн-режиме «Локомотив» лидирует в РПЛ. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово.