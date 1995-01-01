Алексей Миранчук получил травму в матче с «Ростовом». В сентябре – игры сборной России и Лига чемпионов

Чалова, Чалова, Чалова!!! и пас отдаст и сам забьет. А Миранчуку скорейшего выздоровления
В первом тайме матча восьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» травму получил полузащитник хозяев Алексей Миранчук. На 30 минуте его заменил арендованный у «Интера» Жоау Мариу.
В онлайн-режиме «Локомотив» лидирует в РПЛ. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово.
- Миранчук вызван в сборную России на сентябрьские матчи с Шотландией и Казахстаном.
- 18 сентября «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов с «Байером».
- В текущем сезоне РПЛ Миранчук провел все матчи, забил три гола, сделал результативный пас.