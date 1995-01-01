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    Алексей Миранчук получил травму в матче с «Ростовом». В сентябре – игры сборной России и Лига чемпионов

    В первом тайме матча восьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» травму получил полузащитник хозяев Алексей Миранчук. На 30 минуте его заменил арендованный у «Интера» Жоау Мариу.

    В онлайн-режиме «Локомотив» лидирует в РПЛ. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Черкизово.

    • Миранчук вызван в сборную России на сентябрьские матчи с Шотландией и Казахстаном.
    • 18 сентября «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов с «Байером».
    • В текущем сезоне РПЛ Миранчук провел все матчи, забил три гола, сделал результативный пас.

    Источник: Твиттер Дмитрия Симонова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +361

      dimag 33 минуты назад

      Чалова, Чалова, Чалова!!! и пас отдаст и сам забьет. А Миранчуку скорейшего выздоровления

      1
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      Рейтинг: +4768

      Агасфер 42 минуты назад

      Всем травмированным всех клубов-скорейшего возвращения в строй.

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