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    «Атлетико» может арендовать Икарди

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании, сообщает COPE.

    По информации источника, интерес к аргентинцу проявляет «Атлетико». Мадридский клуб не может договориться о трансфере форварда «Валенсии» Родриго Морено, поэтому рассматривает альтернативные варианты усиления атаки. Один из таковых – аренда Икарди до лета 2020 года.

    Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что миланский клуб хочет продлить контракт с игроком и отдать его в аренду.

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: COPE

    Испанская радиостанция, второе по популярности в Испании универсальное радио.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +717

      VVadic 13 минут назад

      У Мораты травма, Коста стеклянный - Икарди был бы в тему.

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