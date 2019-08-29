«Атлетико» может арендовать Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании, сообщает COPE.

По информации источника, интерес к аргентинцу проявляет «Атлетико». Мадридский клуб не может договориться о трансфере форварда «Валенсии» Родриго Морено, поэтому рассматривает альтернативные варианты усиления атаки. Один из таковых – аренда Икарди до лета 2020 года.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что миланский клуб хочет продлить контракт с игроком и отдать его в аренду.