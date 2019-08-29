«Атлетико» может арендовать Икарди

У Мораты травма, Коста стеклянный - Икарди был бы в тему.
Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании, сообщает COPE.
По информации источника, интерес к аргентинцу проявляет «Атлетико». Мадридский клуб не может договориться о трансфере форварда «Валенсии» Родриго Морено, поэтому рассматривает альтернативные варианты усиления атаки. Один из таковых – аренда Икарди до лета 2020 года.
Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что миланский клуб хочет продлить контракт с игроком и отдать его в аренду.
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт 26-летнего игрока с клубом истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.