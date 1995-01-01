Газизов: «Игбун останется в «Уфе»

Значит никаких конкретных предложений из России и Европы не было.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал понять, что нападающий Сильвестр Игбун не покинет команду этим летом.
- Ранее 27-летний нигериец сообщил о желании покинуть клуб из Башкортостана.
- Тульский «Арсенал» предложил за форварда 1 миллион евро.
- Футболистом также интересовался ЦСКА.
— В моем понимании, Игбун остается в нашем клубе.
— Но в недавнем интервью футболист подчеркнул, что уже устал играть в «Уфе» и хочет сменить команду...
— Это его настроение. Я его понимаю. Но, думаю, мы утрясли эти вопросы. И если он уйдет, то только зимой.
— То есть, нет шансов, что форвард покинет «Уфу» сейчас?
— Сейчас мы не будем оголять свои тылы.
— Правда, что у вас были по нему предложения от тульского «Арсенала», «Краснодара», был интерес со стороны ЦСКА?
— Без комментариев.
- Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из «Мидтьюлланда».
- В 35 матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
- Контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.
- Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.