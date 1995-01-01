Газизов: «Игбун останется в «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал понять, что нападающий Сильвестр Игбун не покинет команду этим летом.

Ранее 27-летний нигериец сообщил о желании покинуть клуб из Башкортостана.

Тульский «Арсенал» предложил за форварда 1 миллион евро.

Футболистом также интересовался ЦСКА.

— В моем понимании, Игбун остается в нашем клубе.

— Но в недавнем интервью футболист подчеркнул, что уже устал играть в «Уфе» и хочет сменить команду...

— Это его настроение. Я его понимаю. Но, думаю, мы утрясли эти вопросы. И если он уйдет, то только зимой.

— То есть, нет шансов, что форвард покинет «Уфу» сейчас?

— Сейчас мы не будем оголять свои тылы.

— Правда, что у вас были по нему предложения от тульского «Арсенала», «Краснодара», был интерес со стороны ЦСКА?

— Без комментариев.