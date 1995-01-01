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    Газизов: «Игбун останется в «Уфе»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал понять, что нападающий Сильвестр Игбун не покинет команду этим летом.

    • Ранее 27-летний нигериец сообщил о желании покинуть клуб из Башкортостана.
    • Тульский «Арсенал» предложил за форварда 1 миллион евро.
    • Футболистом также интересовался ЦСКА.

    — В моем понимании, Игбун остается в нашем клубе.

    — Но в недавнем интервью футболист подчеркнул, что уже устал играть в «Уфе» и хочет сменить команду...

    — Это его настроение. Я его понимаю. Но, думаю, мы утрясли эти вопросы. И если он уйдет, то только зимой.

    — То есть, нет шансов, что форвард покинет «Уфу» сейчас?

    — Сейчас мы не будем оголять свои тылы.

    — Правда, что у вас были по нему предложения от тульского «Арсенала», «Краснодара», был интерес со стороны ЦСКА?

    — Без комментариев.

    • Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из «Мидтьюлланда».
    • В 35 матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
    • Контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9398

      vladimir-7 30 минут назад

      Значит никаких конкретных предложений из России и Европы не было.

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