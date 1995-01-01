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    Игбун: «У меня свой путь, у «Уфы» – свой»

    Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун рассказал о своем желании покинуть команду.

    «Почему я должен остаться в «Уфе», если я уже уведомил главу клуба о своем желании уйти? Мне нужен новый вызов, новая мотивация, которую я могу найти в другом клубе. И в «Уфе» об этом знают. В чем смысл оставаться? Я играл здесь на протяжении четырех сезонов. Никогда не приходил в клуб и не говорил, что хочу уйти.

    Но сейчас должен это сделать, и надеюсь, что клуб понимает мое желание. Я отдал ему многое, но у меня свой путь, у «Уфы» — свой. При этом я ценю все, что клуб сделал для меня», – сказал Игбун.

    Нигериец также рассказал, что тульский «Арсенал» сделал предложение по его трансферу.

    Ранее сообщалось, что нигериец не перейдет в ЦСКА, поскольку армейцы посчитали завышенной сумму, которую требовал за игрока башкирский клуб.

    • Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из норвежского «Мидтьюлланда».
    • В 35 матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
    • Контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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