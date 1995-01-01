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    Игбун: «Читал о том, что могу перейти в ЦСКА. Точно знаю лишь о предложении тульского «Арсенала»

    Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун рассказал о предложениях из других клубов.

    «Я хочу играть в России. У меня есть предложение от клуба российской премьер-лиги. Я читал новости о том, что могу перейти в ЦСКА. Но большего об этом не знаю. Точно я знаю только о предложении от тульского «Арсенала», – сказал Игбун.

    Ранее сообщалось, что нигериец не перейдет в ЦСКА, поскольку армейцы посчитали завышенной сумму, которую требовал за игрока башкирский клуб.

    • Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из норвежского «Мидтьюлланда».
    • В 35 матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
    • Контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +654

      GSmall 39 минут назад

      А смысл ехать в Тулу?Смысла нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2451

      пряник929 59 минут назад

      А что же Джорджевич? Он ведь был на трибуне в Туле на матче с Оренбургом? Может он опять в Тулу собрался в аренду, теперь уже из Локо?

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