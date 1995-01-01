Игбун: «Читал о том, что могу перейти в ЦСКА. Точно знаю лишь о предложении тульского «Арсенала»

А смысл ехать в Тулу?Смысла нет
Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун рассказал о предложениях из других клубов.
«Я хочу играть в России. У меня есть предложение от клуба российской премьер-лиги. Я читал новости о том, что могу перейти в ЦСКА. Но большего об этом не знаю. Точно я знаю только о предложении от тульского «Арсенала», – сказал Игбун.
Ранее сообщалось, что нигериец не перейдет в ЦСКА, поскольку армейцы посчитали завышенной сумму, которую требовал за игрока башкирский клуб.
- Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из норвежского «Мидтьюлланда».
- В 35 матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
- Контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.
- Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.