Игбун останется в «Уфе». Нигерийцем интересовался ЦСКА

Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун не покинет клуб этим летом, сообщает Sport24.

По информации источника, нигериец не перейдет в ЦСКА, поскольку армейцы посчитали завышенной сумму, которую требовал за игрока башкирский клуб.

Конкретные цифры в публикации не указаны.