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    Игбун останется в «Уфе». Нигерийцем интересовался ЦСКА

    Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун не покинет клуб этим летом, сообщает Sport24.

    По информации источника, нигериец не перейдет в ЦСКА, поскольку армейцы посчитали завышенной сумму, которую требовал за игрока башкирский клуб.

    Конкретные цифры в публикации не указаны.

    • Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из норвежского «Мидтьюлланда». Сумма трансфера неизвестна.
    • В 35 матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
    • Контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3738

      Lester84 6 часов назад

      Если Игбун без российского паспорта - это дорого, то дела плохи от слова совсем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14018

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      В. Евсеев всем, кто хотел купить Игбуна: "Х.. вам!!!" """""""""""

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +600

      shikari__ > DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      еще неделя впереди, если не ЦСКА, то еще кто нибудь может найтись. держать его до зимы будет глупо, у него 1 год остался, контракт он не переподписывает, в зимнее то уже может договариваться с другими клубами, а летом уходить бесплатно.

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      Рейтинг: +161

      СвинкаСправедливости > shikari__ 6 часов назад

      Думаю, они согласны. Играет до зимы и уходит куда хочет. Всем хорошо.

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      Рейтинг: +600

      shikari__ > СвинкаСправедливости 6 часов назад

      что то мне кажется Газизов с этим не согласится, у него все продается. у него тренеры уходят за деньги, а тут он лучшего игрока Уфы с самой большой зарплатой отпустит бесплатно. либо за минимум отпустит зимой, либо сейчас по сниженной стоимости, либо "продавит" контракт еще на годик, чтобы продать. увидим как будет.

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