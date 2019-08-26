Игбун останется в «Уфе». Нигерийцем интересовался ЦСКА

Если Игбун без российского паспорта - это дорого, то дела плохи от слова совсем
Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун не покинет клуб этим летом, сообщает Sport24.
По информации источника, нигериец не перейдет в ЦСКА, поскольку армейцы посчитали завышенной сумму, которую требовал за игрока башкирский клуб.
Конкретные цифры в публикации не указаны.
- Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из норвежского «Мидтьюлланда». Сумма трансфера неизвестна.
- В 35 матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
- Контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.
- Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.