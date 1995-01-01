«Спорт-Экспресс»: тульский «Арсенал» предложил за Игбуна 1 миллион

Норм цена за негра, только на фига е у менять Уфу на Тулу, одна хрень
Тульский «Арсенал» сделал предложение «Уфе» о покупке форварда Сильвестра Игбуна.
«Арсенал» предложил за 27-летнего нигерийца 1 миллион евро, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее Игбун рассказал о своем желании покинуть команду. Игроком, кроме туляков, интересовался ЦСКА.
- Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из норвежского «Мидтьюлланда».
- В 35 матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
- Контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.
- Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.