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    «Спорт-Экспресс»: тульский «Арсенал» предложил за Игбуна 1 миллион

    Тульский «Арсенал» сделал предложение «Уфе» о покупке форварда Сильвестра Игбуна.

    «Арсенал» предложил за 27-летнего нигерийца 1 миллион евро, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Ранее Игбун рассказал о своем желании покинуть команду. Игроком, кроме туляков, интересовался ЦСКА.

    • Игбун перешел в «Уфу» в июле 2015 года из норвежского «Мидтьюлланда».
    • В 35 матчах прошлого сезона игрок забил 11 голов и отдал три ассиста.
    • Контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:04
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1126

      Фан666 1 час назад

      Норм цена за негра, только на фига е у менять Уфу на Тулу, одна хрень

      0
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      Рейтинг: +1450

      Бухбух 3 часа назад

      Будь Игбун россиянином, давно бы за пятак сбагрили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Medved2468 3 часа назад

      Редакторы, исправьте ошибку - Ибгуну 28 лет, почти уже 29 - 8 сентября исполнится

      0
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      Рейтинг: +958

      Борат 3 часа назад

      На лям евро можно было почти полторы тыщи суторминых купить...
      Так что дорого это или дёшево решайте сами!

      0
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      Рейтинг: +580

      juvseriy 4 часа назад

      Он дороже Сутормина, тысяч 300 рублей предлагайте не прогадаете)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Фанат Рубина 4 часа назад

      уж лучше пусть слай в цска идет, мне кажется

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3742

      Lester84 4 часа назад

      То есть у Гинера таких денег не нашлось? Или лям теперь для него завышенная цена (как это писали в сми)?

      0
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      Рейтинг: +72

      Moisey 5 часов назад

      Дешево...

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