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    «Локомотив» опубликовал расписание матчей команды в групповом этапе Лиги чемпионов

    Стало известно расписание матчей «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    Команде Юрия Семина в соперники достались «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».

    18 сентября

    «Байер» – «Локомотив»

    1 октября

    «Локомотив» – «Атлетико»

    22 октября

    «Ювентус» – «Локомотив»

    6 ноября

    «Локомотив» – «Ювентус»

    26 ноября

    «Локомотив» – «Байер»

    11 декабря

    «Атлетико» – «Локомотив»

    «Зенит» попал в проходимую группу, у «Локо» мало шансов на плей-офф ЛЧ. Главное – о жеребьевке Лиги чемпионов

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7835

      KLIM777 1 час назад

      вот в первом матче многое будет понятно в борьбе за лигу европы.

      в любом случае сыграть против роналду и других топовых игроков это по своему удовольствие

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