«Локомотив» опубликовал расписание матчей команды в групповом этапе Лиги чемпионов

вот в первом матче многое будет понятно в борьбе за лигу европы.
в любом случае сыграть против роналду и других топовых игроков это по своему удовольствие
Стало известно расписание матчей «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Команде Юрия Семина в соперники достались «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».
18 сентября
«Байер» – «Локомотив»
1 октября
«Локомотив» – «Атлетико»
22 октября
«Ювентус» – «Локомотив»
6 ноября
«Локомотив» – «Ювентус»
26 ноября
«Локомотив» – «Байер»
11 декабря
«Атлетико» – «Локомотив»
«Зенит» попал в проходимую группу, у «Локо» мало шансов на плей-офф ЛЧ. Главное – о жеребьевке Лиги чемпионов