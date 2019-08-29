Игнатьев: «Всю жизнь мечтал сыграть против Роналду. Криш, иди сюда!»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Московской команде в соперники достались «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».

Матчи группового этапа начнутся 17 сентября.

«Нам попался «Ювентус», а я всю жизнь мечтал сыграть против Криштиану Роналду! С нетерпением жду матчей против «Юве»! Криш, иди сюда!» – сказал Игнатьев.

«Зенит» попал в проходимую группу, у «Локо» мало шансов на плей-офф ЛЧ. Главное – о жеребьевке Лиги чемпионов