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    Игнатьев: «Всю жизнь мечтал сыграть против Роналду. Криш, иди сюда!»

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    «Нам попался «Ювентус», а я всю жизнь мечтал сыграть против Криштиану Роналду! С нетерпением жду матчей против «Юве»! Криш, иди сюда!» – сказал Игнатьев.

    «Зенит» попал в проходимую группу, у «Локо» мало шансов на плей-офф ЛЧ. Главное – о жеребьевке Лиги чемпионов

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    29.08.2019 23:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2744

      paracetamol 43 минуты назад

      Он тебя одной левой обмотает.

      1
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      Рейтинг: +8448

      DeStar > paracetamol 15 минут назад

      возможно ,даже просто ложным рывком на газон уложит)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4688

      Агасфер 51 минуту назад

      Придёт гламурненький Криш
      и скажет Игнатьеву :КЫШ!

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