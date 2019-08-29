Семак: «Мы не очень рады такому жребию»

Да вы, Сергей Богданович, любому жребию были бы не рады с такой игрой, вернее с отсутствием игры. В групповом турнире ЛЧ таких убогих команд как ваш нынешний Зенит по-моему сейчас нет. Хотя если бы вам досталась такая группа, как выпала Локо, можно было бы все матчи проиграть и списать на жребий.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
- Петербуржской команде в соперники достались «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг».
- Матчи группового этапа начнутся 17 сентября.
– Итоги жеребьевки отдают небольшим дежавю, не так ли?
– Да, с «Бенфикой» мы достаточно часто встречались, с «Лионом» – пореже, а «Лейпциг»... Даже Клопп не хотел с ними встречаться! Крепка команда. А группа – очень серьезная.
– То, как все сложилось – хорошо, плохо или непонятно?
– Сложно. Мы понимаем наш уровень и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины.
– Нет ли небольшого разочарования по поводу того, что нам снова не досталось громких имен?
– Имена – именами, а уровень команд, которые нам выпали, очень высокий. На данном этапе это – лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из них имеет серьезный вес в Европе. Нам будет очень и очень сложно.
– Группа довольно ровная, но можно ли выделить фаворита?
– Думаю, нет. Если исключить «Зенит», то из тройки соперников, которые нам достались, предположить, какая окажется сильнее, достаточно сложно.
– Недели две назад вы говорили, что хорошо бы получить одного фаворита. В итоге – его нет. Расстроены?
– Из четвертой корзины нам досталась одна из самых крепких команд, из третьей – то же самое. Группа очень тяжелая.
– Не хотели бы вы получить Дортмунд, в матче с которым вам пришлось исполнять обязанности главного тренера?
– Нам достался Лейпциг – команда, которая, я думаю, не хуже. Разница не такая уж огромная.
«Зенит» попал в проходимую группу, у «Локо» мало шансов на плей-офф ЛЧ. Главное – о жеребьевке Лиги чемпионов