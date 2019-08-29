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    Семак: «Мы не очень рады такому жребию»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    – Итоги жеребьевки отдают небольшим дежавю, не так ли?

    – Да, с «Бенфикой» мы достаточно часто встречались, с «Лионом» – пореже, а «Лейпциг»... Даже Клопп не хотел с ними встречаться! Крепка команда. А группа – очень серьезная.

    – То, как все сложилось – хорошо, плохо или непонятно?

    – Сложно. Мы понимаем наш уровень и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места. Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить «Зенит» из первой корзины.

    – Нет ли небольшого разочарования по поводу того, что нам снова не досталось громких имен?

    – Имена – именами, а уровень команд, которые нам выпали, очень высокий. На данном этапе это – лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из них имеет серьезный вес в Европе. Нам будет очень и очень сложно.

    – Группа довольно ровная, но можно ли выделить фаворита?

    – Думаю, нет. Если исключить «Зенит», то из тройки соперников, которые нам достались, предположить, какая окажется сильнее, достаточно сложно.

    – Недели две назад вы говорили, что хорошо бы получить одного фаворита. В итоге – его нет. Расстроены?

    – Из четвертой корзины нам досталась одна из самых крепких команд, из третьей – то же самое. Группа очень тяжелая.

    – Не хотели бы вы получить Дортмунд, в матче с которым вам пришлось исполнять обязанности главного тренера?

    – Нам достался Лейпциг – команда, которая, я думаю, не хуже. Разница не такая уж огромная.

    «Зенит» попал в проходимую группу, у «Локо» мало шансов на плей-офф ЛЧ. Главное – о жеребьевке Лиги чемпионов

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6674

      Вомбат 5 минут назад

      Да вы, Сергей Богданович, любому жребию были бы не рады с такой игрой, вернее с отсутствием игры. В групповом турнире ЛЧ таких убогих команд как ваш нынешний Зенит по-моему сейчас нет. Хотя если бы вам досталась такая группа, как выпала Локо, можно было бы все матчи проиграть и списать на жребий.

      0
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      Рейтинг: +1818

      Челнинец 7 минут назад

      все равно просрете

      1
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      Рейтинг: +103

      Алекс636363 9 минут назад

      да без разницы, будь в группе прошлогодние минск, мельде и славия, они бы тоже не прошли

      0
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      Рейтинг: +4682

      Агасфер 19 минут назад

      Чует кошка,что мясо не по зубам.

      1
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      Рейтинг: +66

      biber ru 22 минуты назад

      Опять заныл...

      1
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      Рейтинг: +660

      GSmall 28 минут назад

      На мой взгляд необходимо контролировать мяч с Лионм и Бенфикой.А с Лейпцигом играть пожестче и не плохо бы в 3 центральных.И тогда шанс на проход будет

      0
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      Рейтинг: +2725

      paracetamol 35 минут назад

      Вот и будем решать, Серега, тренер ты или г-но!

      2
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      Рейтинг: +162

      дед Щукарь 38 минут назад

      Богданыч! Рады не рады жребий сделан. Вы же тренер и у Вас игроки получающие не копейки! Так что ВПЕРЕД ЗЕНИТ !!! ВПЕРЕД ЗА ПИТЕР!!!!

      2
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      Рейтинг: +4682

      Агасфер > дед Щукарь 18 минут назад

      За Питер-мелковато,про...те.Вот если бы вы за страну играли....

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