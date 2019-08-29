Дзюба: «В отличие от «Локомотива» у «Зенита» есть шанс выйти из группы»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

– Как вам итоги жеребьевки?

– Если брать группу «Локомотива», то удачная, а если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные – «Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг» – все команды неприятные, со всеми «Зенит» играл. Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому «будем посмотреть», как говорится.

– Все три соперника знакомы, с двумя из них связаны более приятные воспоминания. «Лион» был в том году, когда «Зенит» выиграл 5 из 6 матчей на групповом этапе, над «Бенфикой» также были хорошие победы. Дает ли это какое-то преимущество?

– Мне кажется, нет. В любом случае, «Бенфика» – чемпион, «Лейпциг» – самая сильная команда из четвертой корзины, поэтому никаких преимуществ у нас не будет. Это Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти. Повоюем! Я ждал «Динамо Загреб», но ничего страшного.

– Почему?

– Мне казалось, что с ними будет полегче, чем с остальными. Хотя мы не фавориты ни с кем. Будет интересно.

– Нет разочарования, что нам попалась не «группа смерти»?

– Я очень хотел «Реал», честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. В этом плане «Локомотиву» повезло – они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы.