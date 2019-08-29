Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Дзюба: «В отличие от «Локомотива» у «Зенита» есть шанс выйти из группы»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    – Как вам итоги жеребьевки?

    – Если брать группу «Локомотива», то удачная, а если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные – «Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг» – все команды неприятные, со всеми «Зенит» играл. Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому «будем посмотреть», как говорится.

    – Все три соперника знакомы, с двумя из них связаны более приятные воспоминания. «Лион» был в том году, когда «Зенит» выиграл 5 из 6 матчей на групповом этапе, над «Бенфикой» также были хорошие победы. Дает ли это какое-то преимущество?

    – Мне кажется, нет. В любом случае, «Бенфика» – чемпион, «Лейпциг» – самая сильная команда из четвертой корзины, поэтому никаких преимуществ у нас не будет. Это Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти. Повоюем! Я ждал «Динамо Загреб», но ничего страшного.

    – Почему?

    – Мне казалось, что с ними будет полегче, чем с остальными. Хотя мы не фавориты ни с кем. Будет интересно.

    – Нет разочарования, что нам попалась не «группа смерти»?

    – Я очень хотел «Реал», честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. В этом плане «Локомотиву» повезло – они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:04
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      anton3011 9 минут назад

      Я не понимаю, почему осуждают комментарии наших лучших футболистов. Типа, посмотрим как ты сыграешь, а если ошибешься и т.д. Он публичная личность, за ним бегают репортеры, его мнением интересуются. И он должен молча проходить мимо?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +852

      Romantic2010 > anton3011 1 минуту назад

      Ладно бы они дословно его интервью сюда выкладывали. Но так ведь они его испоганили для большего Хайпа...Разве он говорил, что у Локо нет шанса выйти из группы? Он сказал, что группа удачней у нас, в отличии от Локо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      KalterJax 12 минут назад

      Уфу сначала обыграйте! а то смешно читать о шансах , которые он обсуждает, после последнего тура в РФПЛ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +408

      KPCCSPB > KalterJax 1 минуту назад

      В ЛЧ нету такого днища автобусного как Уфа, с огородом своим.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      AtticusFinch > KalterJax 1 минуту назад

      Да всё по делу сказал он!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Max Bobr 19 минут назад

      Вот трепло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      TOMSON 30 минут назад

      Вот только не надо раньше времени рот открывать. Особенно позволять себе говорить про шансы соперника. Вот крутанется так, что Локо выйдет, а Зенит обделается. И что тогда? Опять будем делать вид, что такого интервью не было?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2

      anton3011 > TOMSON 11 минут назад

      Почему человек, тем более профессиональный футболист не может высказать мнение о раскладах в группах с участием команд, в одной из которых он играет? Только из-за страха ошибиться? А ему не страшно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Aviator 34 минуты назад

      Ну давай, Тёма. С тебя 3 гола в ЛЧ. Ну хотя бы. Меньше будет - ты ПП.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2725

      paracetamol 36 минут назад

      Ты, Тёма, главное с 3-х метров забивай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Vis-ok 37 минут назад

      Дзю опять балаболит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      дед Щукарь 48 минут назад

      Если будете играть как с ахматом и Уфой не видать вам ничего. После последних игр разочарование!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3659

      ivan-football-fan 49 минут назад

      В отличие от «Локомотива», «Зенит" НЕ СМОЖЕТ выйти из группы))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      regbiN 50 минут назад

      Не то чтобы шанс ,даже в лигу Европы не попадете ни та и не другая команда

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +172

      regbiN > regbiN 45 минут назад

      Хотя буду рад если выйдут хотя бы в лигу Е

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73560
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru