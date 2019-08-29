Дзюба: «В отличие от «Локомотива» у «Зенита» есть шанс выйти из группы»

Я не понимаю, почему осуждают комментарии наших лучших футболистов. Типа, посмотрим как ты сыграешь, а если ошибешься и т.д. Он публичная личность, за ним бегают репортеры, его мнением интересуются. И он должен молча проходить мимо?
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
- Петербуржской команде в соперники достались «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг».
- «Локомотив» сыграет с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».
– Как вам итоги жеребьевки?
– Если брать группу «Локомотива», то удачная, а если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные – «Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг» – все команды неприятные, со всеми «Зенит» играл. Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому «будем посмотреть», как говорится.
– Все три соперника знакомы, с двумя из них связаны более приятные воспоминания. «Лион» был в том году, когда «Зенит» выиграл 5 из 6 матчей на групповом этапе, над «Бенфикой» также были хорошие победы. Дает ли это какое-то преимущество?
– Мне кажется, нет. В любом случае, «Бенфика» – чемпион, «Лейпциг» – самая сильная команда из четвертой корзины, поэтому никаких преимуществ у нас не будет. Это Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти. Повоюем! Я ждал «Динамо Загреб», но ничего страшного.
– Почему?
– Мне казалось, что с ними будет полегче, чем с остальными. Хотя мы не фавориты ни с кем. Будет интересно.
– Нет разочарования, что нам попалась не «группа смерти»?
– Я очень хотел «Реал», честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. В этом плане «Локомотиву» повезло – они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы.