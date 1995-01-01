Директор «Браги»: «Трансферный бюджет «Браги» не сравним с русскими клубами»

Коммерческий директор «Браги» Андре Виана на мастер-классе в Москве рассказал, как клуб ведет трансферную деятельность.

«Бюджет «Браги» на трансферы не сравним с русскими клубами. В этот раз мы потратили 6-7 миллионов евро, и это много для нас. Наша приоритетная цель — португальские игроки. Молодежь U-21, U-20, и другие игроки из разных клубов чемпионата. Мы не можем позволить себе тратить на трансферы столько, сколько тратят клубы других стран. Наш скаутинг должен быть очень эффективным.

На прошлой неделе мы подписали игрока из «Фулхэма», тем более что раньше он играл в «Браге», а теперь снова вернулся. Наши инвестиции окупаются. Мы заботимся об игроках как никто другой и в плане медицинской помощи, и реабилитации. В этом плане можем конкурировать с любым клубом.

В начале июля мы всегда презентуем наши достижения городу и выходим целым маршем. Это очень важно для нашей локальной стратегии», – сказал Виана.