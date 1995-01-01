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    Директор «Браги»: «Трансферный бюджет «Браги» не сравним с русскими клубами»

    Коммерческий директор «Браги» Андре Виана на мастер-классе в Москве рассказал, как клуб ведет трансферную деятельность.

    «Бюджет «Браги» на трансферы не сравним с русскими клубами. В этот раз мы потратили 6-7 миллионов евро, и это много для нас. Наша приоритетная цель — португальские игроки. Молодежь U-21, U-20, и другие игроки из разных клубов чемпионата. Мы не можем позволить себе тратить на трансферы столько, сколько тратят клубы других стран. Наш скаутинг должен быть очень эффективным.

    На прошлой неделе мы подписали игрока из «Фулхэма», тем более что раньше он играл в «Браге», а теперь снова вернулся. Наши инвестиции окупаются. Мы заботимся об игроках как никто другой и в плане медицинской помощи, и реабилитации. В этом плане можем конкурировать с любым клубом.

    В начале июля мы всегда презентуем наши достижения городу и выходим целым маршем. Это очень важно для нашей локальной стратегии», – сказал Виана.

    • Матч «Спартак» – «Брага» состоится в четверг в Москве, начало встречи – в 20:15 мск.
    • В Португалии москвичи проиграли со счетом 0:1.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4643

      Агасфер 37 минут назад

      "Спартак" уже в одном матче дал вам подзаработать-пора и честь знать! Если и во втором проявят "гуманность",то на следующий год в еврокубках им не бывать вообще.Стадионом семьи Федунов клянусь!

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      Рейтинг: +3255

      Viper for CSKA 40 минут назад

      Молодцы! Всегда вызывали уважение клубы такого рода в самых разных странах. В Португалии, Нидерландах, Бельгии, Германии итд. Приятно смотреть на команды, во главе угла у которых не деньги и понты, а грамотное управление, разумные траты и стремление одновременно добиться результата и обеспечить финансовую стабильность и процветания за счёт внутренних ресурсов и качественной селекции. Очень бы хотелось такое увидеть в России. Но, пока есть гос финансирование в большинстве команд - это невыполнимо. Проблески у частных клубов конечно есть, но те же армейцы нередко передерживают игроков, а Краснодар выгодно продавать пока только учиться.

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      Рейтинг: +4643

      Агасфер > Viper for CSKA 35 минут назад

      Так может не торговать,а расти клубу ,вместе с этими предполагаемыми талантами???Кроме идеи "купить-перепродать" что-нибудь ещё есть???

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      Рейтинг: +938

      Tsigan 1 час назад

      Вот это и есть настоящая жизнь футбольного клуба, а не то что творят псж, мс, мю и прочие им подобные....

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