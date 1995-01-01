«Знамя»: Самедов будет играть бесплатно

Директор ногинского «Знамени» Евгений Лукьянов заявил, что клуб не подписывал контракт с 35-летним полузащитником Александром Самедовым.
Лукьянов заявил, что «Знамя» договорилась с игроком о выступлении до конца чемпионата, который завершится в конце октября.
«Поэтому это соглашение, скорее, дружеское, чем официальное», — сказал Лукьянов. По его словам, Самедов не будет получать зарплату в клубе.
Ранее клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать Самедов. Футболист закончил профессиональную карьеру летом.
- Клуб выступает в чемпионате Московской области.
- За «Знамя» также выступает бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.
- Команда «Знамя» основана в 1911 году.