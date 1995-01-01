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    «Знамя»: Самедов будет играть бесплатно

    Директор ногинского «Знамени» Евгений Лукьянов заявил, что клуб не подписывал контракт с 35-летним полузащитником Александром Самедовым.

    Лукьянов заявил, что «Знамя» договорилась с игроком о выступлении до конца чемпионата, который завершится в конце октября.

    «Поэтому это соглашение, скорее, дружеское, чем официальное», — сказал Лукьянов. По его словам, Самедов не будет получать зарплату в клубе.

    Ранее клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать Самедов. Футболист закончил профессиональную карьеру летом.

    • Клуб выступает в чемпионате Московской области.
    • За «Знамя» также выступает бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.
    • Команда «Знамя» основана в 1911 году.

    Источник: РБК

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