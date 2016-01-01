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    Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска

    Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов. Футболист закончил профессиональную карьеру летом.

    «Дебют состоится 7 сентября в 17.00 на стадионе «Автомобилист» в матче с командой «Витязь» (Подольск). Ждем вас и ваших друзей», – сказано в релизе «Знамени».

    • Клуб выступает в чемпионате Московской области.
    • За «Знамя» также выступает бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.
    • Команда «Знамя» основана в 1911 году.

    Источник: Страница «Знамени» во «Вконтакте»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +401

      Сенситив 25 минут назад

      мы раньше за завод так от профсоюза выступали на первенство города, щас все заводы в России сдохли (запад нам поможет), вот бывшие профи и отрываюца, вроде как команда ветеранов - всем хорошо, и болелам, и клубу, и самим игрокам - струхнут стариной, как-то так...))

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      Рейтинг: +1246

      general.lizyukov 30 минут назад

      Мда. Чудесный финал карьеры.

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      Рейтинг: +8438

      DeStar 1 час назад

      Интересненько) явно им там не платят ,значит " для себя " будут играть? похвально)

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