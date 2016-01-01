Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска

мы раньше за завод так от профсоюза выступали на первенство города, щас все заводы в России сдохли (запад нам поможет), вот бывшие профи и отрываюца, вроде как команда ветеранов - всем хорошо, и болелам, и клубу, и самим игрокам - струхнут стариной, как-то так...))
Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов. Футболист закончил профессиональную карьеру летом.
«Дебют состоится 7 сентября в 17.00 на стадионе «Автомобилист» в матче с командой «Витязь» (Подольск). Ждем вас и ваших друзей», – сказано в релизе «Знамени».
- Клуб выступает в чемпионате Московской области.
- За «Знамя» также выступает бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.
- Команда «Знамя» основана в 1911 году.