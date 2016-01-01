Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска

Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов. Футболист закончил профессиональную карьеру летом.

«Дебют состоится 7 сентября в 17.00 на стадионе «Автомобилист» в матче с командой «Витязь» (Подольск). Ждем вас и ваших друзей», – сказано в релизе «Знамени».