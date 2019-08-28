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    «ПСЖ» рассматривает четырех игроков в качестве усиления атаки из-за травм Мбаппе, Кавани и возможного ухода Неймара

    В шорт-листе «ПСЖ» есть четыре футболиста, чтобы усилить атакующую линию после травм форвардов Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, а также возможного ухода из клуба Неймара.

    «ПСЖ» рассматривает варианты с переходами Мауро Икарди («Интер»), Усмана Дембеле («Барселона»), Пауло Дибалы («Ювентус») или Кристиана Эриксена («Тоттенхэм»).

    Источник полагает, что из-за травм двух ведущих футболистов и вероятно ухода Неймара парижанам потребуется покупка двух футболистов из этого списка.

    • У Мбаппе диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Он пропустит около четырех недель.
    • У Кавани медобследование выявило травму правого бедра. Ожидается, что уругваец не поможет «ПСЖ» на протяжении ближайших трех недель.

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +655

      GSmall 44 минуты назад

      Лучше бы Огюстена вернули.Уверен он был бы рад играть за родной клуб

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