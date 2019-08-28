«ПСЖ» рассматривает четырех игроков в качестве усиления атаки из-за травм Мбаппе, Кавани и возможного ухода Неймара

Лучше бы Огюстена вернули.Уверен он был бы рад играть за родной клуб
В шорт-листе «ПСЖ» есть четыре футболиста, чтобы усилить атакующую линию после травм форвардов Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, а также возможного ухода из клуба Неймара.
«ПСЖ» рассматривает варианты с переходами Мауро Икарди («Интер»), Усмана Дембеле («Барселона»), Пауло Дибалы («Ювентус») или Кристиана Эриксена («Тоттенхэм»).
Источник полагает, что из-за травм двух ведущих футболистов и вероятно ухода Неймара парижанам потребуется покупка двух футболистов из этого списка.
- У Мбаппе диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Он пропустит около четырех недель.
- У Кавани медобследование выявило травму правого бедра. Ожидается, что уругваец не поможет «ПСЖ» на протяжении ближайших трех недель.