«ПСЖ» рассматривает четырех игроков в качестве усиления атаки из-за травм Мбаппе, Кавани и возможного ухода Неймара

В шорт-листе «ПСЖ» есть четыре футболиста, чтобы усилить атакующую линию после травм форвардов Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, а также возможного ухода из клуба Неймара.

«ПСЖ» рассматривает варианты с переходами Мауро Икарди («Интер»), Усмана Дембеле («Барселона»), Пауло Дибалы («Ювентус») или Кристиана Эриксена («Тоттенхэм»).

Источник полагает, что из-за травм двух ведущих футболистов и вероятно ухода Неймара парижанам потребуется покупка двух футболистов из этого списка.