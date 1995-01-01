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    Черчесов: «Этот сбор будет для Комличенко определяющим»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    — Покер Комличенко стал решающим моментом при вызове?

    — Нет. Объясню почему: он уже 7 голов забил, в том числе в еврокубках. Покер — лишний бонус, он сыграл только в плюс.

    Дело в том, что Комличенко уже приезжал к нам на сбор, мы стараемся быть последовательными. Вызвали его на этот раз, чтобы посмотреть, как он проанализировал информацию, полученную на предыдущем сборе, впитал ее или нет. Сейчас посмотрим, этот отрезок будет для него своего рода определяющим.

    Когда человек приезжает в сборную, часто бывает, что он не может с первой секунды влиться и себя проявлять. Нужно иметь определенное терпение, чтобы с футболистами чуть-чуть правильнее работать и не принимать резких движений в сторону того или иного игрока. Я думаю, что это правильно.

    • 23-летний форвард забил четыре гола в матче седьмого тура чемпионата Чехии против «Динамо» (4:2).
    • 24 гола форварда в прошлом сезона чемпионата – лучший показатель за всю историю турнира.
    • По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА арендный согласовал контракт с футболистом, но «Млада» не хочет включать в соглашение право выкупа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:08
    Комментарии4
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      Рейтинг: +896

      Genz 2 минуты назад

      ЦСКА , похоже, придумал способ отказаться. Будет спортсмен опять накалачивать ещё год в Чехии и сборной, пока федун не отвалит 15 миллионов евро

      0
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      Рейтинг: +3315

      порт 10 минут назад

      В сборной могут закрепиться только те футболисты, которые согласились работать с агентом Черчесова.

      0
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      Рейтинг: +650

      GSmall 22 минуты назад

      Надеюсь и для самого усача,эт сбор определяющий

      0
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      Рейтинг: +1373

      Фанат Рубина 1 час назад

      ЯСНО ЕСЛИ ПО ВЕРСИИ ЛЫСОГО МУ**ЛЫ ему что то не понравится вызываться в сборную он не будет.. видимо лысый готовится весной вызывать зека кокошу

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