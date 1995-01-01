Черчесов: «Этот сбор будет для Комличенко определяющим»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о вызове нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

— Покер Комличенко стал решающим моментом при вызове?

— Нет. Объясню почему: он уже 7 голов забил, в том числе в еврокубках. Покер — лишний бонус, он сыграл только в плюс.

Дело в том, что Комличенко уже приезжал к нам на сбор, мы стараемся быть последовательными. Вызвали его на этот раз, чтобы посмотреть, как он проанализировал информацию, полученную на предыдущем сборе, впитал ее или нет. Сейчас посмотрим, этот отрезок будет для него своего рода определяющим.

Когда человек приезжает в сборную, часто бывает, что он не может с первой секунды влиться и себя проявлять. Нужно иметь определенное терпение, чтобы с футболистами чуть-чуть правильнее работать и не принимать резких движений в сторону того или иного игрока. Я думаю, что это правильно.