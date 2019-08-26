РПЛ. «Урал» дома победил «Сочи»

В матче 7-го тура РПЛ «Урал» на своем поле обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

В составе екатеринбургской команды отличились Эрик Бикфалви, Андрей Панюков и Николай Димитров. За южан забил Антон Заболотный.

Благодаря этой победе «Урал» набрал 10 очков и догнал «Уфу», идущую на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с тремя баллами остался на 15-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

Урал (Екатеринбург) – Сочи – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бикфалви (с пенальти), 16; 1:1 – Заболотный, 43; 2:1 – Панюков, 74; 3:1 – Димитров, 85.

«Урал»: Годзюр, Поляков, Меркулов, Ароян, Кулаков, Бикфалви, Димитров (Насыров, 90), Бавин (Ильин, 65), Бумаль, Аугустыняк, Панюков (Егорычев, 79).

«Сочи»: Джанаев, Цаллагов, Маргасов (Калугин, 80), Набиуллин, Лагатор, Бурмистров (Карапетян, 77), Нобоа, Кудряшов, Юрганов (Мостовой, 36), Заболотный, Полоз.

Предупреждения: Ароян, 45+2; Димитров, 79 – Набиуллин, 37.

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