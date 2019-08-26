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    РПЛ. «Урал» дома победил «Сочи»

    В матче 7-го тура РПЛ «Урал» на своем поле обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

    В составе екатеринбургской команды отличились Эрик Бикфалви, Андрей Панюков и Николай Димитров. За южан забил Антон Заболотный.

    Благодаря этой победе «Урал» набрал 10 очков и догнал «Уфу», идущую на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с тремя баллами остался на 15-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Сочи – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бикфалви (с пенальти), 16; 1:1 – Заболотный, 43; 2:1 – Панюков, 74; 3:1 – Димитров, 85.

    «Урал»: Годзюр, Поляков, Меркулов, Ароян, Кулаков, Бикфалви, Димитров (Насыров, 90), Бавин (Ильин, 65), Бумаль, Аугустыняк, Панюков (Егорычев, 79).

    «Сочи»: Джанаев, Цаллагов, Маргасов (Калугин, 80), Набиуллин, Лагатор, Бурмистров (Карапетян, 77), Нобоа, Кудряшов, Юрганов (Мостовой, 36), Заболотный, Полоз.

    Предупреждения: Ароян, 45+2; Димитров, 79 – Набиуллин, 37.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    26.08.2019 19:55
    Комментарии18
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      Рейтинг: +2195

      maygli 5 часов назад

      У него болельщики вообще есть?

      0
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      Рейтинг: +2195

      maygli 5 часов назад

      Какая-то авантюра этот "Сочи", как в своё время московский "Арарат". Появился ниоткуда и исчез в никуда.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +371

      Сенситив 9 часов назад

      как и любой искусственно созданный продукт, Сочи не долговечен, тем более там фигура Ротенберга во всю засветилась, а этот хряк уже отправил Динамо в ФНЛ, так что настроит фин схем, отмоет нужные суммы и сольёт клуб в унитаз, как-то так...))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +73546

      zigbert 10 часов назад

      Закономерная победа. Оправился Урал от крупного поражения.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2675

      paracetamol 10 часов назад

      Зе Болоту с первым голом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32224

      portero 10 часов назад

      в городе Сочи темные ночи и черные дни...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +604

      shikari__ 11 часов назад

      сборник на радостях расслабился)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      rash1959 11 часов назад

      гнать псевдоклуб в пфл

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3631

      sochi-2013 > rash1959 11 часов назад

      в Питер

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84

      O-kolesov > sochi-2013 10 часов назад

      Ага, и назвать ФК" Сочи Санкт--Петербург"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3631

      sochi-2013 > O-kolesov 9 часов назад

      через дефис

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      Elisey13 11 часов назад

      Три гола ворота Джанаева, пригласил земляка в сборную))

      4
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      Рейтинг: +2675

      paracetamol > Elisey13 10 часов назад

      Давно известная дыра.

      1
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      Рейтинг: +623

      Киркинитидец 11 часов назад

      спасибо уральцы! отправили курортников не солоно-хлебавши... восвояси! дубль ! он и в африке дюбель...

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