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    РПЛ. «Арсенал» дома обыграл «Оренбург» благодаря голу Луценко

    Матч седьмого тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Оренбургом» закончился победой хозяев со счетом 2:1.

    За гостей забил нападающий Джордже Деспотович, в составе хозяев – полузащитник Александр Ломовицкий и форвард Евгений Луценко.

    Тульский клуб набрал 13 баллов и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Оренбуржцы с двумя очками остались на последней позиции.

    Россия. Премьер-лига. 7-й тур

    Арсенал (Тула) – Оренбург – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ломовицкий, 23; 1:1 – Деспотович, 52; 2:1 – Луценко, 69.

    «Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Ломовицкий (Кангва, 90+1), Чаушич, Горбатенко, Ткачев (Бауер, 77), Лесовой, Луценко.

    «Оренбург»: Руденко, Сиваков, Малых (Чуханов, 84), Терехов, Шахов, Афонин, Мишкич, Черных (Фамейе, 75), Скофлек (Галаджан, 85), Аюпов, Деспотович.

    Предупреждения: нет – Деспотович, 21.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    25.08.2019 23:22
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