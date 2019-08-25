РПЛ. «Арсенал» дома обыграл «Оренбург» благодаря голу Луценко

Матч седьмого тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Оренбургом» закончился победой хозяев со счетом 2:1.

За гостей забил нападающий Джордже Деспотович, в составе хозяев – полузащитник Александр Ломовицкий и форвард Евгений Луценко.

Тульский клуб набрал 13 баллов и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Оренбуржцы с двумя очками остались на последней позиции.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

Арсенал (Тула) – Оренбург – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ломовицкий, 23; 1:1 – Деспотович, 52; 2:1 – Луценко, 69.

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Ломовицкий (Кангва, 90+1), Чаушич, Горбатенко, Ткачев (Бауер, 77), Лесовой, Луценко.

«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Малых (Чуханов, 84), Терехов, Шахов, Афонин, Мишкич, Черных (Фамейе, 75), Скофлек (Галаджан, 85), Аюпов, Деспотович.

Предупреждения: нет – Деспотович, 21.

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