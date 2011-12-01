Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Бензема забил 150-й гол в Примере

    «Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1) в рамках второго тура чемпионата Испании.

    На 82-й минуте счет открыл нападающих мадридского клуба Карим Бензема.

    Для 31-летнего француза мяч стал 150-м в чемпионате Испании после перехода из «Лиона» в 2009-м году. В прошлом сезоне он забил 21 мяч в Примере и повторил свой второй лучший показатель, установленный в сезоне-2011/12. Рекордное для себя количество голов в лиге Бензема забил в сезоне-2015/16 – 24.

    Всего у форварда 224 гола за «Реал». Это шестой показатель в истории.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73471
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru