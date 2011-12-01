Бензема забил 150-й гол в Примере

«Реал» сыграл вничью с «Вальядолидом» (1:1) в рамках второго тура чемпионата Испании.

На 82-й минуте счет открыл нападающих мадридского клуба Карим Бензема.

Для 31-летнего француза мяч стал 150-м в чемпионате Испании после перехода из «Лиона» в 2009-м году. В прошлом сезоне он забил 21 мяч в Примере и повторил свой второй лучший показатель, установленный в сезоне-2011/12. Рекордное для себя количество голов в лиге Бензема забил в сезоне-2015/16 – 24.

Всего у форварда 224 гола за «Реал». Это шестой показатель в истории.