Гурцкая: «Конте дал понять, что Каррере не пойдет к нему в «Интер». Они могли работать в «Реале»

Тимур Гурцкая, агент экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о планах своего клиента.

«Очень много предложений у Массимо. Но трудно тренеру, который боролся за чемпионство, видел 40-тысячную арену, принимать команду, которая будет бороться за выживание. В любой стране.

Я могу сказать так, что Каррера как тренер — это лучшее, что видела Россия. Он тот человек, о которых мы читаем в книгах, в настоящем смысле этого слова. К Каррере уважительно относились не только болельщики «Спартака», но и других клубов. Мы пересекались с фанатами, которые говорили, что ненавидят «Спартак», но они признают Массимо. Это нельзя купить.

Где будет работать Каррера? Никто этого не знает. В Иран он не поехал, хотя его приглашала команда, которая выиграла все трофеи.

Звал ли его Конте в «Интер»? Думаю, что Массимо дал понять, что он не пойдет к нему ассистентом.

Антонио мог возглавить «Реал», и когда он отдыхал в Египте и собирался отправиться в Мадрид, то позвонил Каррере и сказал: «Сиди и жди моего звонка. Я поехал договариваться с «Реалом». Это было зимой. Возможно, если бы все получилось, тогда бы Массимо пошел бы помощником, но сейчас, на мой взгляд, точно нет», – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».