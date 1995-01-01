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    Гурцкая: «Конте дал понять, что Каррере не пойдет к нему в «Интер». Они могли работать в «Реале»

    Тимур Гурцкая, агент экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о планах своего клиента.

    «Очень много предложений у Массимо. Но трудно тренеру, который боролся за чемпионство, видел 40-тысячную арену, принимать команду, которая будет бороться за выживание. В любой стране.

    Я могу сказать так, что Каррера как тренер — это лучшее, что видела Россия. Он тот человек, о которых мы читаем в книгах, в настоящем смысле этого слова. К Каррере уважительно относились не только болельщики «Спартака», но и других клубов. Мы пересекались с фанатами, которые говорили, что ненавидят «Спартак», но они признают Массимо. Это нельзя купить.

    Где будет работать Каррера? Никто этого не знает. В Иран он не поехал, хотя его приглашала команда, которая выиграла все трофеи.

    Звал ли его Конте в «Интер»? Думаю, что Массимо дал понять, что он не пойдет к нему ассистентом.

    Антонио мог возглавить «Реал», и когда он отдыхал в Египте и собирался отправиться в Мадрид, то позвонил Каррере и сказал: «Сиди и жди моего звонка. Я поехал договариваться с «Реалом». Это было зимой. Возможно, если бы все получилось, тогда бы Массимо пошел бы помощником, но сейчас, на мой взгляд, точно нет», – сказал Гурцкая в эфире передачи «Инсайдеры» на «Матч Премьер».

    • Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса» с 2009-го по 2014-й год. Конте работал с командой 2011-го по 2014-й и выиграл пять трофеев – три титула чемпиона Италии и два Суперкубка.
    • Во время Евро-2016 Конте был главным тренером сборной Италии, Каррера – помощником.
    • После турнира Каррера возглавил «Спартак» и в первый год работы выиграл чемпионат России и Суперкубок.
    • Каррера был отправлен в отставку в октябре 2018-го года.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 01:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +888

      Romio-xxx 2 часа назад

      Тимур Гурцкая...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1335

      VGreen 4 часа назад

      расхваливает физрука-мотиватора

      2
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      Рейтинг: +1508

      Д Альбертини > VGreen 4 минуты назад

      Этот физрук-мотиватор в России все выиграл почти, кроме кубка страны, за один сезон по сути))

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