«Бенфика» прервала победную серию. 12 побед «Ливерпуля» подряд – лучший показатель топ-5 лиг Европы на данный момент

ну кто-нибудь прервет и эту. Ливерпуль великолепен и, кажется, его не остановить. ... как же быстро растет клуб, точнее как же резко он вернулся на лидирующие позиции в мировом футболе. буквально за 2 сезона прошлых
Встреча третьего тура чемпионата Португалии «Бенфика» – «Порту» закончилась победой гостей со счетом 2:0.
Лиссабонский клуб прервал победную серию в чемпионате, состоявшую из 11-ти матчей. Команда Бруну Лаже выиграла девять матчей Примейры в концовке прошлого сезона (март – апрель) и два в новом.
Самая длинная победная серия в топ-5 лигах Европы теперь принадлежит «Ливерпулю» – 12 игр. Команда Юргена Клоппа также победила в последних девяти встречах прошлого сезона, а в трех стартовых турах нового розыгрыша Премьер-лиги выиграла каждый матч.
- 17-го августа «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2, 2-й тур АПЛ) и прервал 15-матчевую победную серию в АПЛ, начавшуюся в феврале.