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    «Бенфика» прервала победную серию. 12 побед «Ливерпуля» подряд – лучший показатель топ-5 лиг Европы на данный момент

    Встреча третьего тура чемпионата Португалии «Бенфика»«Порту» закончилась победой гостей со счетом 2:0.

    Лиссабонский клуб прервал победную серию в чемпионате, состоявшую из 11-ти матчей. Команда Бруну Лаже выиграла девять матчей Примейры в концовке прошлого сезона (март – апрель) и два в новом.

    Самая длинная победная серия в топ-5 лигах Европы теперь принадлежит «Ливерпулю» – 12 игр. Команда Юргена Клоппа также победила в последних девяти встречах прошлого сезона, а в трех стартовых турах нового розыгрыша Премьер-лиги выиграла каждый матч.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8410

      DeStar 6 часов назад

      ну кто-нибудь прервет и эту. Ливерпуль великолепен и, кажется, его не остановить. ... как же быстро растет клуб, точнее как же резко он вернулся на лидирующие позиции в мировом футболе. буквально за 2 сезона прошлых

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