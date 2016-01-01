«Бенфика» прервала победную серию. 12 побед «Ливерпуля» подряд – лучший показатель топ-5 лиг Европы на данный момент

Встреча третьего тура чемпионата Португалии «Бенфика» – «Порту» закончилась победой гостей со счетом 2:0.

Лиссабонский клуб прервал победную серию в чемпионате, состоявшую из 11-ти матчей. Команда Бруну Лаже выиграла девять матчей Примейры в концовке прошлого сезона (март – апрель) и два в новом.

Самая длинная победная серия в топ-5 лигах Европы теперь принадлежит «Ливерпулю» – 12 игр. Команда Юргена Клоппа также победила в последних девяти встречах прошлого сезона, а в трех стартовых турах нового розыгрыша Премьер-лиги выиграла каждый матч.